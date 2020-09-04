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Bolu'da orman yangını

- Kıbrıscık'a bağlı Alemdar yaylasında orman yangını çıktı

Bolu'da orman yangını

BOLU (AA) - Bolu'nun Kıbrsıcık İlçesi Alemdar Yaylası'nda orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, henüz çıkış nedeni bilinmeyen orman yangınını fark eden Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı gözetleme kulesindeki ekipler, alevlere müdahale içine harekete geçti.

Bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Seben, Kıbrıscık, Dörtdivan ve Gerede ekipleri ile jandarma, sağlık ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, köylülerinde yardımıyla çıkan yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:
BoluKIBRISCIKOrman Yangını
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