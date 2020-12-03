Bodrum'un hedefi 1 milyar dolarlık artış!

Pandemi dönemini araştırma ve geliştirme ile değerlendiren Bodrum Tanıtma Vakfı, 2021 yılı için planladıkları aksiyon planı ile 1,5 milyon olan turist sayısını 2,5 milyona çıkartmayı ve gelirlerinide 1 Milyar Dolar arttırmayı hedefliyor.

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) genel sekreteri Serkan Ceylan 2021 yılı için hedeflerini açıkladı; “Bodrum Tanıtma Vakfı olarak 2020 yılında, pandemi dönemini gerek vakfın gerekse Bodrum turizm alt yapısının yeniden yapılandırılması ve eksik kalan ar-ge çalışmaları için bir fırsata dönüştürmeye çalıştık. 2021 yılı bu ar-ge çalışmalarının somut meyvelerini toplamayı hedeflediğimiz, dijital mecralar başta olmak üzere en etkili mecralarda Bodrum’u doğru anlatmak için daha çok efor sarf edeceğimiz bir yıl olacak. Özellikle tamamen vakfımız bünyesinde ve kontrolünde geliştirilmekte olan “VisitBodrum” alt yapısının Bodrum’un turizm sektörüne yönelik ürün çeşitliliğini arttırmak ve bu ürünlerin doğrudan son tüketiciye ulaştırılması konusunda büyük bir görev üstleneceğine inanıyoruz. 2021 yılında birçok müze, park ve sürprizler Vakfımızın iktisadi işletmesi bünyesinde ilk kez yer alarak tanıtımı doğrudan misafirlerimiz ile buluşturacak.”

Hedef Tarım ve Turizm iş birliği

Yapılan çalışmalar ile turizm ve tarım iş birliği ile üretimin artması ve aynı zamanda Agro-Turizm ile yeni bir alanın açılması hedeflenmekte. Turizm tesisleri kendi bünyelerinde zeytin ve zeytinyağına sahip çıkmaya başlayarak bu önemli adıma destek veriyorlar. Tarımsal arazilerde üretimin günümüz şartlarına uygun ve yerel ürünlerin ekimi desteklenerek, bodrum mandalinası, üzüm ve benzeri ürünlerin dışında aroma terapi ürünlerinin de üretilmesi planlanmakta. Bu üretim ve tarımsal çalışmaların devamında tarımda istihdam eden kişiler tarafından kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm faaliyetlerini ifade eden agro turizm faaliyetlerini yerel karakterler, çevre ve kültürel mirasa saygı gösteren ve kaliteli mal ve hizmet tanıtımı yapıp sunan turizm işletmeleri ve Bodrum Tanıtma Vakfı tarafından duyurularak, bu sayade de her alanda sosyal ve ekonomik kalkınma amaçlamaktadır.

Bodrum Tarihine Yeni Bir Yüz

Tarihi alanlara sahip çıkılması, ıslah ve restore edilmesi BOTAV’ın hedefleri arasında. Binlerce yıllık tarihi mekanlar müzelere dönüştürülmek ve hikayeleri ile gelen misafirlere yeni deneyimler yaşatmak üzere hazırlanıyor. BOTAV Genel sekreteri Serkan Ceylan tarihi alanlar ile ilgili aksiyon planlarını ve genel stratejilerini “Bodrum markasının en büyük önceliği tanıtılmak değil doğru anlatılmaktır. Bodrum’u 3500 yıldır mutluluğun adresi yapan şey bu yarımada da yaşayan insanların sıcaklığı, bir misafir ağırlamanın verdiği kalpten hizmet anlayışı ve bu coğrafyanın ikliminin verdiği huzurdur. Bu tespitleri bir araya getirdiğimizde tanıtım faaliyetlerin de insan faktörünü öne çıkararak yaşayan bir şehir için doğru ve gerçek hikayeleri bir araya getirip bu güzel hikayeleri tüm dünya ile paylaşmak ana stratejimiz olacaktır.” Sözleri ile açıkladı.

VisitBodrum ile Dijital Bodrum

Bodrum özüne ve tarihe yüzünü çevirirken gelişen dijital dünyada da en etkin şekilde yer almak için çeşitli projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çok kapsamlı bir portal olacak VisitBodrum projesi de bu çalışmalardan bir tanesi. Bodrum 2021’de dijital dünyada da ses getirmeye hazırlanıyor.