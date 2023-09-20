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BMW Golf Cup 2023 Türkiye Elemeleri Yaklaşıyor!

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BMW Golf Cup 2023 Türkiye Elemeleri Yaklaşıyor!
Borusan Otomotiv'in katkılarıyla, BMW'nin global arenada tanınan golf turnuvası, BMW Golf Cup 2023 Türkiye elemeleri heyecanı, 21-24 Eylül'de Klassis Golf sahasında başlıyor! Bu muhteşem etkinlikte, 2024'te Güney Afrika'da gerçekleşecek olan Dünya Finalleri'nde ülkemizi temsil etme şansı için sporcular kıyasıya bir rekabet içerisinde olacak.

Kategoriler ve Rekabet

Sporcularımız toplamda dört farklı kategoride yarışacaklar: Erkekler A, Erkekler B, Kadınlar A, Kadınlar B, Minik Kızlar A, Minik Kızlar B, Minik Erkekler A ve Minik Erkekler B. Bu yılki elemelerde kazananlar, Dünya Finalleri'nde ülkemizi çift olarak temsil edecek. Bu, turnuva tarihinde bir ilk!

BMW'nin Göz Kamaştıran Modelleri ve Test Sürüşü

Bu özel turnuva, sadece golf severler için değil, aynı zamanda otomobil tutkunları için de bir cennet olacak. Ziyaretçiler, Yeni BMW iX xDrive50 dahil olmak üzere BMW'nin en yeni ve en çekici modellerini yakından görebilecek. BMW Lifestyle Shop'ta sergilenecek ürünleri keşfetmenin yanı sıra, ziyaretçilere test sürüşü fırsatı da sunulacak.

Turnuvanın Tarihi

2006 yılından bu yana, Borusan Otomotiv'in liderliğinde ve İstanbul Golf Kulübü'nün sportif direktörlüğünde düzenlenen bu etkinlik, Silivri'deki Klassis Golf sahasında bu sene 18. kez kapılarını aralayacak. Her yıl amatör golfçülerin yoğun ilgisini çeken bu turnuvada, kazananlar Mart 2024'te Güney Afrika'da düzenlenecek olan BMW Golf Cup Dünya Finali'nde ülkemizi temsil etme hakkını kazanacak.

Ödül Töreni ve Sergilenen Modeller

Kategorilerinde başarıya ulaşan sporcuların ödülleri, 24 Eylül Pazar günü Borusan Oto İstinye’de gerçekleştirilecek özel bir törenle sahiplerini bulacak. Etkinlikte ayrıca Yeni BMW i4, Yeni BMW 420i Gran Coupé, BMW X3, BMW 4 Serisi Cabrio ve Yeni BMW 5 Serisi gibi yeni nesil BMW modelleri sergilenecek. Elektrikli otomobil tutkunları içinse Yeni BMW iX xDrive50 test sürüşü olmazsa olmazlar arasında.

Sonuç olarak, hem golf hem de otomobil tutkunları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olan BMW Golf Cup 2023 Türkiye Elemeleri'ni ajandanıza şimdiden not edin!

Kaynak:Haber Kaynağı

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