Bitti Sanmayın! Pazar Programınızı Gözden Geçirin! Meteoroloji Uyardı: Devam Edecek!
Türkiye'nin birçok bölgesinde hava durumu değişkenlik göstermekte. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde hava durumu daha dikkat çekici. Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Diğer bölgelerde ise hava, parçalı ve az bulutlu olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Batı Karadeniz, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Antalya'nın doğu bölgelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir. Hava sıcaklıkları yağış alan bölgelerde düşüş gösterebilir, ancak genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden orta kuvvette eserken, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/s) bekleniyor.
13 İl İçin Önemli Uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa için turuncu, Bolu, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce için ise sarı alarm verdi. Bu uyarılar, olası risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
İstanbul Hava Durumu
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabaha kadar süreceği tahmin ediliyor. Bu durum, İstanbul sakinleri için önemli bir uyarı niteliğinde.
Bazı İllerde Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklıklar
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 21°C.
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 19°C.
- İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 24°C (Öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli yağışlar).
- Adana: Parçalı bulutlu, en yüksek 29°C.
- Antalya: Parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 24°C (Aksu ve Serik çevrelerinde kuvvetli yağışlar).
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, en yüksek 22°C.
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, en yüksek 30°C.
- Erzurum: Parçalı bulutlu, en yüksek 15°C.
- Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek 22°C.
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