Bitci, Çağdaş Bodrumspor Fan Token'ının Arzını Başlatarak Kripto Dünyasında Yenilikçi Adımlar Atıyor

Bitci, kripto para borsası olarak bilinen ve bugüne dek birçok fan token'ın arzını ve listelenmesini başarılı bir şekilde gerçekleştiren bir platformdur. Şimdi, Bitci yeni bir adım atarak, Çağdaş Bodrumspor Fan Token'ının arzını başlatıyor.

Bu gelişme, Bitci'nin fan token ekosistemine katkısını bir kez daha gösterirken, spor tutkunlarına ve yatırımcılara bu benzersiz dijital varlığı keşfetme ve ticaret yapma fırsatı sunuyor.

Geçmişten bu yana yaptığı çalışmalarla fan token ekosisteminin gelişimine büyük destek veren Bitci, bu desteğini yaptığı yeni arzlar ve listelemelerle sürdürüyor. Borsa bu kapsamda, Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor’un fan token’ının ön satışını başlatıyor. Aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar ana sponsoru olan Bitci, bu adımıyla basketbol sporunun gelişimine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ön satışı 25 Eylül’de başlayacak olan Çağdaş Bodrumspor Fan Token’ın listelemesi 2 Ekim’de gerçekleştirilecek. Bitci, ön satış ve listelemeye ilişkin diğer detayları ise önümüzdeki günlerde web sitesi ve sosyal medya platformlarından duyuracak.

Çağdaş Bodrumspor Kulübü, Bodrum gibi bir dünya kentinden Türk sporuna önemli bir katkı sağlama amacıyla kuruldu. İlk olarak basketbol dalında uluslararası arenada rekabet edebilecek bir kadro oluşturan kulüp, 2021 yılında Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) olarak bilinen lige katıldı. Kısa süre içinde TB2L'de liderliği alan Çağdaş Bodrumspor, önce Türkiye Basketbol Ligi’ne (TBL) ardından da Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi.