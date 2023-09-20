Bismil'de Şiddetli Çatışma: 3 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır Bismil'de gerçekleşen silahlı olay sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. İlk etapta şüpheli olarak gözaltına alınan bir kişi, yeni delillerle tekrar gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı.

Bismil'deki Kritik Çatışma Detayları

18 Eylül'de Bismil Dumlupınar Mahallesi'nde husumeti bulunan iki grup arasında meydana gelen çatışmada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma halen devam etmekte.

Şüpheli Serbest Bırakıldı, Yeni Delillerle Tutuklandı

Soruşturma kapsamında P.G adında bir çocuk, saldırıyla bağlantılı olduğu iddiası üzerine gözaltına alındı. Ancak adli kontrolle serbest bırakıldı. Yeni bulunan delillerin ardından tekrar gözaltına alınan P.G, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklu sayısının artışıyla, tutuklananların sayısı 2'ye çıktı.

Saldırıda Hayatını Kaybedenler

Çıkan bu çatışmada, H.T, R.G. ve M.G yaşamlarını yitirdi. Yaralanan S.T.'nin tedavisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Ayrıca olayla ilgili M.M.D isimli bir çocuk da nöbetçi hakim tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay Anı Güvenlik Kameralarında

Bu dramatik olayın tüm detayları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoda, bir şahsın tabancayla bir araca doğru koşarken, araçtan inen bir diğer şahıs ile silahla karşılıklı ateşleşme gerçekleştirdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra her iki bireyin de yere düştüğü izleniyor. Bu esnada, araç içerisinden inen bir kız çocuğunun tabancayla yerde yatan bir kişiye ateş ettiği ve bir başka çocuğun da aynı kişiye ateş açtığı cep telefonu kamerasında kaydedildi.