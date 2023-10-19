Birleşmiş Milletler’den Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne Ödül

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SDG) ulaşmak amacıyla özel sektör ile Yatırım Destek, Tanıtım Ajanslarını teşvik etmeyi amaçlayan ve her yıl farklı bir temada düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç katıldı.

Ödülü Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi adına alan Kılınç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılını Yatırımın Yüzyılı yapmak için, sürdürülebilir, teknoloji yoğun ve çevre dostu yatırımlara destek vermeyi aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Ödüle layık görülen Enerjisa Üretim A.Ş.’nin YEKA-2 kapsamındaki Rüzgâr Enerjisi Santralleri projesinin toplam yatırım tutarının 1,2 milyar ABD doları olması planlanıyor ve yaklaşık 1.000 kişilik doğrudan istihdam sağlaması bekleniyor.

Dünya Yatırım Forumu 2023 (WIF 2023)

UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) tarafından düzenlenen Dünya Yatırım Forumu (WIF), iki yılda bir dünya genelinde 160 ülkeden 6.000’den fazla yatırım paydaşını bir araya getirmektedir. İlki 2008 yılında düzenlenen forumun sekizincisi bu yıl 16-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Abu Dabi’de gerçekleşmektedir.

“Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu” Abu Dabi’de Gerçekleştirildi

T. C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü vurgusuyla daha önce Londra, Paris, Milano, Viyana, Pekin, Singapur, Kuala Lumpur, Tokyo, Seul, Vaşington ve New York’ta “Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız” temasıyla düzenlenen ve büyük ilgi gören “Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları”nın 12.’si körfez turu kapsamında Abu Dabi’de gerçekleştirildi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi liderliğinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları”nın bir diğeri 16 Ekim’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Başkenti Abu Dabi’deydi. ‘Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız’ temasıyla gerçekleşen resepsiyona T.C. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, T.C. Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Tugay Tunçer, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ve Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Konseyi Genel Sekreteri Jamal Alijarwan katılırken, iki ülkeden iş insanları ve bürokratlar da yoğun ilgi gösterdi. Abu Dabi’de gerçekleşen resepsiyonda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırım süreçleri ve yatırım fırsatları ele alındı.

Mustafa Varank konuşmasında “Türkiye son yirmi yılda bütün politik, ekonomik krizlerin üstesinden gelmiş ve ekonomik büyümesini sürdürmüştür. Pandemiye, savaşlara, enerji krizlerine rağmen Türk sanayiciler dünyanın her yerinde taahhütlerini başarıyla yerine getirmiş ve Türkiye’nin dayanıklı bir ortak olduğunu bir kere daha kanıtlamıştır.” İfadelerini kullandı.

T.C. BAE Büyükelçisi Tugay Tunçer iki ülke arasındaki son gelişmelere değinerek “Son iki yılda iki ülke kurumları güçlü bir şekilde birlikte çalıştı ve Türkiye ile BAE arasında enerji sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerde 40'a yakın anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaların toplam değeri Temmuz 2023 itibarıyla 15,7 milyar ABD dolarına ulaştı. Türkiye 2023 yılında BAE'nin en büyük 5 ticaret ortağı arasına girerken; BAE ise aynı dönemde Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında Türkiye’nin bir numaralı ticaret ortağı oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi ziyaretinin bir çıktısı olarak, ilk Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonu önümüzdeki ay her iki ülkenin Ticaret Bakanlarının katılımıyla toplanacak.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ise “Son 20 yılda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin başarıları hızlandı, son yirmi yılda Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Türkiye'nin küresel ticaretteki payı 2002'de yüzde 0,5 idi, şu anda 1'den fazla bir orana ulaştık Türkiye'ye 2002'den bu yana 250 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırım geldi ve 2002'de Türkiye'deki yabancı şirket sayısı 5.600'dü, şu anda 80 bin kişilik uluslararası yatırımcı topluluğuna sahibiz. Geçmişte bunu başardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla biz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdık ve bu bağlamda hedefimiz dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer almak. Bu bakış açısıyla küresel şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz.” sözlerini kaydetti.

Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi

Resepsiyon öncesinde Mustafa Varank’ın da katılımıyla lojistik, enerji, konaklama, bilişim, finansal hizmetler ve üretim alanlarında faaliyet gösteren 30'a yakın firma ve kamu kurumunun katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantı soru – cevap bölümüyle sona erdi.