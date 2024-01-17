Birleşik Krallık Eşsiz Bir Fırsat Sunuyor! 100 Bin Sterlin Fon Desteği

Türkiye ve Birleşik Krallık, bilim ve araştırma alanlarında iş birliklerini güçlendiriyor. 'Uluslararası Bilim Ortaklıkları Fonu' kapsamında, bu iki ülkeden araştırmacılara, dünya çapında sorunlara yenilikçi çözümler sunmak için 100 bin Sterlin'e kadar finansal destek sağlanıyor.

Bu önemli fon, Birleşik Krallık Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı ve British Council iş birliğiyle hayata geçirildi. Program, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki stratejik araştırma ve inovasyon iş birliklerine odaklanarak, araştırmacı ve yenilikçileri küresel ölçekte bir araya getiriyor.

Küresel Zorluklarla Mücadelede İki Ülke İş Birliği

'Uluslararası Bilim Ortaklıkları Fonu', Türkiye ve Birleşik Krallık'taki üniversiteler ve araştırma kurumları arasında kurulan ortaklıkları destekleyerek, küresel zorluklara karşı koymak için önemli bir adım atıyor. Bu ortaklık, araştırma ve inovasyon alanlarında ikili iş birliklerini finanse ediyor ve böylece bilimsel gelişmelerin hızlanmasına katkıda bulunuyor.

Tematik Alanlar ve Yenilikçi Projeler

Programın odaklandığı tematik alanlar arasında; temiz enerji, iklim değişikliği, tarım teknolojileri ve çevresel dayanıklılık konularını içeren 'dayanıklı gezegen', yapay zeka, kuantum teknolojileri ve geleceğin telekomünikasyonu gibi 'dönüştürücü teknoloji'ler, ve biyogüvenlik, küresel sağlık, pandemiler, genomik, dijital sağlık ve antimikrobiyal direnç konularını kapsayan 'sağlıklı insanlar, hayvanlar ve bitkiler' bulunmaktadır.

Fon Başvurusu ve Beklentiler

Bu önemli programa başvuracak projelerin, Birleşik Krallık'tan bir proje lideri ve Türkiye'den bir proje ortağı barındırması gerekmektedir. Toplam 100 bin Sterlin'e kadar fon desteği sunan program, Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve sosyal refahına katkıda bulunacak projeleri önceliklendiriyor. 12 Mart 2024 tarihine kadar açık olan başvuru süreci için detaylı bilgi ve başvuru formu, British Council Türkiye'nin web sitesinde yer alıyor.

British Council Ülke Direktörü Gill Caldicott, “Birleşik Krallık Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı tarafından potansiyeli mümkün kılmak ve refahı teşvik etmek için tasarlanan bu fonun, Birleşik Krallık'ın önde gelen araştırma ve inovasyon kuruluşlarından oluşan konsorsiyumun dağıtım ortaklarından biri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu heyecan verici programla, araştırma ve inovasyonu uluslararası ilişkilerimizin merkezine koyarak Birleşik Krallık araştırmacılarını ve yenilikçilerini çağımızın ana temaları üzerinde dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarıyla birlikte çalışmaları için destekleyeceğiz. Uluslararası Bilim Ortaklıkları Fonu’nun Türkiye ve Birleşik Krallık arasında başarılı stratejik araştırma ve inovasyon iş birliklerine kapı aralamasını arzuluyoruz.”

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık’ın Uluslararası Bilim Ortaklığı Fonu’nun, Birleşik Krallık ve Türkiye’den en iyi bilim insanlarının £337 milyonluk küresel fona başvurarak birlikte çalışmalarına olanak sağlayacağını söyledi. Morris, “Fon, bir ülkenin tek başına yapabileceğinden daha büyük, daha iyi bilimin sağlanmasına yardımcı olacak ve sadece uluslararası çalışmayla gerçekleştirilebilecek önemli araştırma ve yeniliklerin önünü açacak. Bu fon, bilim ortaklığına olan bağlılığımızın bir kanıtıdır.” dedi.