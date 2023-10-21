Bilim Dünyası Uyarıyor: Marmara için Beklenen Büyük Deprem Ne Zaman Olacak?

Bilim insanları yıllardır Marmara bölgesinde büyük bir deprem beklediklerini belirtiyorlar. Özellikle İstanbul, bu depremin merkez üssü olabilir. Prof. Dr. Yücel Yılmaz'ın açıklamalarıyla, bu korkuların ne kadar gerçekçi olduğunu gözler önüne seriyor.

İstanbul ve Depremin Kaçınılmazlığı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji ve Endüstri Mühendisliği'nden emekli olan Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Kuzey Anadolu fay Hattı'nın potansiyelini ve İstanbul'da yaşanabilecek büyük depremin olasılıklarını dile getirdi. Yılmaz, İstanbul'un bu olası zelzeleye hazır olması gerektiğini vurguladı.

Edirne ve Kuzey Marmara Fay Hattı

Edirne'ye özgü büyük bir deprem riski olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Kuzey Marmara Fay Hattı'nın Edirne'yi de etkileyebileceğine değindi. Edirne'nin zemini, bu tür bir depreme karşı dayanıklı olmayan binalarla dolu. Bu, şehirde ciddi hasar riskini artırıyor.

Trakya'da Deprem Sempozyumu

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Her Yönüyle Deprem Sempozyumu'nda, deprem konusunda uzman birçok isim bir araya geldi. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya ve diğer değerli akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler de sempozyuma katıldı.