BİK Genel Müdürü Erkılınç, Malatya'da konteynerde görev yapan gazetecileri ziyaret etti

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da konteynerde faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erkılınç, beraberinde BİK Malatya Şube Müdürü İbrahim Yalınbaş ile Kongre ve Kültür Merkezi arkasındaki alanda konuşlandırılan konteynerlerde görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Burada konuşan Erkılınç, kurumlarının deprem bölgesine özenle yaklaştığını söyledi.

Deprem bölgesi olması nedeniyle gazete ve internet sitelerinin yerine getirmesi gereken kuralları 31 Aralık'a kadar esnettiklerini anlatan Erkılınç, "Basın ilan Kurumu'ndan gelen imkanları dijital medyaya yatırım olarak değerlendirin. İnternet medyasında gelecek var. Yapabiliyorsanız yazılı basını da devam ettirin. Ancak maliyetler yük oluyorsa yeni bir imkan ortaya çıktı. Nitelikli bir internet haber sitesi oluşturmakla Malatya basınının o köklü geleneğini sürdürürsünüz." dedi.

Erkılınç, Malatya'nın bir kültür şehri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Malatya, dergileri, yayıncıları ve yazarlarıyla güçlü bir şehir. İnşallah iyi ve nitelikli bir basına da kavuşacaktır. Malatya'nın yaralarının sarılmasını canı gönülden istiyoruz. Allah bir daha böle bir acı yaşatmasın. Malatya'ya üçüncü gelişim, daha toparlanmış ve canlanmış olarak görüyorum. Malatya büyük ve güçlü bir şehir, ticareti bilir. Bu anlamda da toparlayacaktır. Daha güçlü bir Malatya'yı görmek istiyoruz."

Erkılınç, daha sonra gazetecilerle sohbet etti.