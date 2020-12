Yaşam hakkına saygı derneği (YHS) bir iyilik projesine daha imza atıyor. Şimdiye kadar ilk defa bir dernek tarafından hayata geçirilen “bi lokma hayat” projesi dernek himayesindeki felçli hayvanlar için kurulacak bir yatakhane.

Yaşam Hakkına Saygı Derneği #bilokmahayat projesini vejetaryen ve vegan tüketicilerin de tercihi olan West Falafel ile birlikte hayata geçiriyor. Proje kapsamında YHS himayesinde bulunan felçli patili dostlarımız için yeni bir yatakhane inşa edilecek ve felçli canlarımızın kışı sıcak bir ortamda, özel karyolalarda geçirmeleri sağlanacak.

Himayeleri altındaki sokak hayvanlarının yeme-aşı-kısırlaştırma gibi bütün bakımlarını üstlenen YHS’nin Kurucu Başkanı Özgün Öztürk, “Engelli canların sokakta yaşamaları mümkün değil. Sokak hayvanlarının bakımında ülkemizde hiçbir kurum üstüne düşeni tam anlamıyla yerine getirmiyor. Her gün sokak hayvanlarına yönelik şiddetle karşılaşıyoruz, 5199 sayılı yasa yetersiz ve maalesef engelli çocuklarımız ise bu şiddete karşı en korumasız olanları, kendi başlarına sokaklarda yaşama şansları sıfır. Bu nedenle himayemizde bakımını üstlendiğimiz 100’den fazla çocuğumuz var.” ifadesinde bulundu.

Proje süresince 3 ay boyunca satın alınan her West Falafel felçli yatakhanesine bir tuğla olarak geri dönecek, bu süreçte West Falafel, gelirinin bir kısmını YHS’ye aktaracak. Avrupa’da Vegan ve Vejetaryen tüketicilerin güven kaynağı olan V-Label Veg&Nature belgesi bulunan West Falafel, hem tüketicileri hem hayvan severleri hem de gıda sektörünün önde gelen şeflerini destek vermeye çağırıyor.

Yaşam Hakkına Saygı Derneği uzun yıllardır çok aktif olarak çalışan bir dernek. Bir sürü örnek projeye imza attılar. 1 kap su, 1 kap mama kampanyasını Türkiye'de ilk başlatan ekip olmalarının yanı sıra dünyanın tek hayvanlar partisi olan Hollanda Hayvanlar Partisi ile işbirliği yaptılar. Partinin Deniz Gerçeği (Sea, the truth) ve Et Gerçeği (Meat, the truth) belgesellerini Türkçe çevirisi, seslendirmelerini yaptırıp Türkiye gösterimlerini gerçekleştirdiler. Türkiye'nin ilk imza kampanyası sitesini açıp. "Sessiz kalma, suça ortak olma" sloganıyla 400'den fazla hayvana şiddet, yaşam hakkı ihlali olayında 500.000'den fazla imza toplandı. Onlarca "ilk"e imza attılar. Derneğin çalışmalarına @yasamhakkinasaygi instagram hesabından ulaşılabilir.