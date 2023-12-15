Beyaz Saray'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama:

Görüşmede öne çıkan konulardan biri, İsrail ve Filistin arasındaki devam eden Gazze krizi oldu. İki lider, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerken, bölgeye yönelik insani yardımın artırılması ve sivil halkın korunması konusunda fikir birliğine vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e olan desteği de bu konuşmada tekrar teyit edildi.

Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Biden'ın Destek Mesajı

Başkan Biden, son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan olumlu gelişmelere olan desteğini ifade etti. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel istikrar için büyük önem taşıyor.

NATO İttifakı ve İsveç'in Katılımı

Ayrıca, NATO İttifakı'nın güçlenmesine dair konular da görüşmede yer aldı. Özellikle, İsveç'in NATO'ya katılım sürecine ilişkin Biden'ın beklentileri ve bu sürecin hızlandırılmasına yönelik görüşler paylaşıldı.