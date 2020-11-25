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Batıyı veba gibi saran ırkçılıkla mücadelenin yolu güç birliği yapmamızdan geçiyor
Batıyı veba gibi saran ırkçılıkla...

Batıyı veba gibi saran ırkçılıkla mücadelenin yolu güç birliği yapmamızdan geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukuk ve demokrasi içinde uluslararası platformları da kullanarak Batı'yı veba gibi saran kültürel ırkçılıkla mücadele etmek durumundayız. Hiç şüphesiz bunun yolu da güç birliği yapmamızdan geçiyor." dedi.

Batıyı veba gibi saran ırkçılıkla mücadelenin yolu güç birliği yapmamızdan geçiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi düzenlenen 36'ncı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı'nın Açılış Oturumu'na canlı bağlantıyla iştirak ederek katılımcılara hitap etti. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Gönül isterdi ki her yıl olduğu gibi bu sene de sizi İstanbul'da ağırlayalım ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bu sene toplantımızı çevrim içi yapmak durumunda kaldık. İnşallah bu sıkıntılı dönemi en az zararla atlatıp önümüzdeki toplantıları yine yüz yüze gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu. 

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