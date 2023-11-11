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Batı Karadeniz'de Sel ve Su Baskını Tehlikesi Var

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Batı Karadeniz'de Sel ve Su Baskını Tehlikesi Var
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yer yer gök gürültülü sağanağın yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yer yer gök gürültülü sağanağın yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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