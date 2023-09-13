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Başörtülü kadınlara saldıran kişi yakalandı

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Başörtülü kadınlara saldıran kişi yakalandı
Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldırdığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince ilçedeki Bağdat Caddesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen bir kadının yoldan geçen başörtülü bir kişiye saldırdığı belirlendi.

Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldırdığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince ilçedeki Bağdat Caddesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen bir kadının yoldan geçen başörtülü bir kişiye saldırdığı belirlendi.

Yoldan geçen başka bir başörtülü kadını da kovaladığı anlaşılan şüpheli, caddedeki araçlara da tekme attı.

İhbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis, zanlının kimliğini belirledi.

Şüpheli kadın gözaltına alınıp emniyete götürülürken polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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