Başkentte kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Altındağ ilçelerinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 408 kilo 7 gram nargile tütünü, 1 kilo 163 gram esrar, 65 bin doldurulmuş sigara, 10 bin makaron, 89 kilo kıyılmış tütün, 4 sigara sarma makinesi, 4 kompresör ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili kanunlar uyarınca işlem yapıldı.