Bakan Yardımcısı Duran: Bu büyük çocuk hakları ihlalinin bir an evvel son bulmasını diliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 5 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü, en az 5 bin çocuğun da kayıp olduğunu belirterek, "Bu büyük çocuk hakları ihlalinin bir an evvel son bulmasını diliyoruz. Bugünün de buna vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde, 24 ülkeden çocukların katılımı ve "Bugünü Beraber İnşa Edelim" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda 24. Çocuk Forumu'nun açılışı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, açılışta, Bakanlığın temel vizyonunun çocuk, aile ve topluma yönelik geliştirdikleri politikaları uygulamak olduğunu söyledi.

Çocukların emanet olduğu bilinciyle onlara parlak bir gelecek sunmak ve refah içinde yaşamaları için gerekli şartları sağlamanın Bakanlığın en temel sorumluluklarından olduğunu vurgulayan Duran, "İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. yılında aile ve çocuk alanında sağladığımız hizmetler ilerleyişimizi hızlandıran en önemli adımlarımız olacaktır." diye konuştu.

Duran, 81 il müdürlüğünün çatısı altında oluşturdukları Çocuk Hakları İl Komitelerinin çocukların toplumsal hayata etkin katılımını sağlamak için hayata geçirilen en önemli uygulamalardan olduğunu dile getirdi.

41 bin 209 çocuğun üye olduğu Çocuk Hakları İl Komitelerinin bugünkü toplantının öncüsü olduğuna işaret eden Duran, "Çocuk Hakları İl Komitelerimizin 81 ilimizde gerçekleştirdiği faaliyetlerle çocukların aile, toplum ve kamusal yaşama katılımlarına fırsatlar sağlayarak, çocuk haklarına ilişkin bilinç ve duyarlılığı geliştirmeye ve çocukların her kademede karar alma süreçlerine katılmasına imkan sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

"En temel çocuk hakkı yaşam hakkı"

Duran, hangi milletten, ırktan, dinden olursa olsun korunma ihtiyacı olan her çocuğa şefkat eli olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ukrayna'dan savaş mağduru çocukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Türkiye'de ağırladıklarını hatırlatan Duran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Filistin'de Gazze'de bombalanan, devlet terörüne maruz kalan, kimsesiz kalmış çocuklarımızı saldırıların yıkıcı etkileri azalana kadar ülkemizde ağırlamak istediğimizi bildirdik. Yetkililerle bu konuda irtibatlarımız devam ediyor. Bu vesileyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde en temel çocuk hakkının yaşam hakkı olduğunu vurgulamak istiyorum. Saldırılarda 5 binden fazla çocuk öldürüldü, en az 5 bin çocuğun kayıp olduğu söyleniyor. Bu büyük çocuk hakları ihlalinin bir an evvel son bulmasını diliyoruz. Bugünün de buna vesile olacağına inanıyorum."

"Tüm dünyanın yardımlarını bekliyoruz"

24. Çocuk Forumu'na katılmak üzere dün Filistin'den gelen 16 yaşındaki Mohammad Deek, gazetecilere, Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini anlattı.

İlgilerinden ve yardımlarından dolayı Türkiye'deki yetkililere ve vatandaşlara teşekkürlerini ileten Deek, "Filistin'de uzun zamandır bu savaşı çekiyoruz. Her gün ayrı bir korkuyla yaşıyoruz. Tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Gerçekten büyük katliam içindeyiz tüm dünyanın yardımlarını bekliyoruz." dedi.

Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörü Dilara Özdemir de 81 ilde komiteler bünyesindeki arkadaşlarıyla çocuk haklarının tanıtılması, farkındalık ve bilinç oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, 2 yıllık görevleri süresince tüm dünyaya örnek ve öncü çalışmalar yapmak istediklerini vurguladı.

Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörü Ali Ender Aygün ise şimdiye kadar kendilerine verilen tüm görevleri özenle yerine getirdiklerini belirterek, "Türkiye yüzyılına yakışır gençler olacağımıza, Türkiye'deki bütün çocukların sesi, gözleri ve kalbi olacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Duran, konuşmaların ardından "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Çocuk ve Çocuk Hakları" konulu resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödüllerini verdi.