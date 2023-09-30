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Bakan Uraloğlu Açıkladı: Turistik Doğu Ekspresi'nde Sürpriz Fiyatlandırma Değişikliği!

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Bakan Uraloğlu Açıkladı: Turistik Doğu Ekspresi'nde Sürpriz Fiyatlandırma Değişikliği!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, popüler Turistik Doğu Ekspresi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Buna göre Ekspres, Aralık ayından itibaren haftada üç gün Ankara-Kars güzergahında sefer yapacak. Bu sezon içinde toplamda Ankara-Kars hattında 42, Kars-Ankara hattında 42 olmak üzere 84 sefer gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, popüler Turistik Doğu Ekspresi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Buna göre Ekspres, Aralık ayından itibaren haftada üç gün Ankara-Kars güzergahında sefer yapacak. Bu sezon içinde toplamda Ankara-Kars hattında 42, Kars-Ankara hattında 42 olmak üzere 84 sefer gerçekleştirilecek.

Ekspresin Popülerliği Artıyor

Turistik Doğu Ekspresi son dönemde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bakan Uraloğlu, bu ilgiye dikkat çekerek, ekspresin hem yerli hem de yabancı turistler için vazgeçilmez bir seyahat seçeneği haline geldiğini vurguladı. Ekspresin sefer tarihleri 11 Aralık 2023-8 Mart 2024 arasında Ankara'dan, ve 13 Aralık 2023-10 Mart 2024 arasında Kars'tan olacak.

Tren İçeriği ve Kapasite

Turistik Doğu Ekspresi, 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Bu vagondaki 6 yataklı bölümün biletleri seyahat acenteleri üzerinden, 2 yataklı bölüm ise TCDD tarafından satışa sunulacak. Trenin toplam kapasitesi ise 160 kişi.

Yeni Fiyatlandırma Politikası

Bakan Uraloğlu, bu sezon itibariyle sabit fiyat uygulamasının kaldırıldığını ve ekonomik koşullar, işletme maliyetleri ve talep durumunu göz önünde bulundurarak değişken fiyatlandırma politikasına geçildiğini ifade etti. Ayrıca, trenin güzergahında bulunan tarihi ve turistik mekanlarda gezinti imkanı tanınmak üzere ekspresin Erzincan, Erzurum, İliç, Divriği ve Sivas'ta yaklaşık 3'er saat durması planlanıyor.

Turistik Trenlerin Geleceği

Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin başarısının ardından yurt içinde yeni rotalarda işletilebilecek turizm amaçlı trenler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği içinde olacaklarını ve turistik trenler konusunda gelen taleplere cevap vermeyi hedeflediklerini ekledi.

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