Bakan Müjdeyi Verdi! Emeklilik Sürecinde Büyük Değişiklikler Yolda! Çok Yakında Herkes Emekli Olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önemli bir gelişmesi üzerine, Bakan Vedat Işıkhan son kabine toplantısında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan SSK ve Bağ-Kur emeklilik iyileştirmeleri, 2024 yılı için olumlu beklentiler yaratıyor.

Emeklilik İçin Gerekli Prim Gün Sayısında Düşüş

Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gereken prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e indirilmesi, bu değişikliklerin en dikkat çekeni. Işıkhan, bu konuda, "Orta Vadeli Plan çerçevesinde bu adımı atacağız. Bütçe disiplinini bozmadan, verdiğimiz sözü tutacağız." dedi. Bu adım, özellikle küçük işletme sahipleri ve serbest çalışanlar için büyük bir rahatlama olacak.

Kadınlara Özel Prim Desteği

Ev kadınları için planlanan prim desteği de gündemdeki önemli konulardan biri. Işıkhan bu konuda, "Bütçe disiplinine bağlı olarak, orta vadede kadınlara yönelik prim desteği sağlayacağız. Enflasyon hedeflerimize ulaştık ve refah seviyemizi artırmayı başardık. Refah artışıyla birlikte bu tür destekler daha da mümkün hale gelecek." ifadelerini kullandı.

İş Kanunlarında Yenilikler ve Esnek Çalışma Modelleri

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu koordinasyonunda yapılan iş kanunları toplantısı, esnek çalışma ve uzaktan çalışma modellerini de gündeme taşıdı. Işıkhan, "Politika kurullarımız, iş kanunlarında önemli stratejiler geliştiriyor. Mevcut kanunlarda işlemeyen, güncelliğini yitirmiş maddelerin azaltılması üzerine çalışıyoruz." diyerek, geleceğin çalışma modellerine dair ipuçları verdi.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin iş ve sosyal güvenlik alanındaki yeniliklerine işaret ediyor. Emeklilik süreçlerinin kolaylaştırılması, kadınlara özel destekler ve iş kanunlarındaki modernizasyon, ülkenin refah seviyesini ve iş dünyasının esnekliğini artırmada önemli adımlar olacak. Bu politikalar, hem mevcut çalışanların hem de gelecek nesillerin çalışma hayatını olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor.