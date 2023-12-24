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Bakan Güler: Terörle Mücadelede Kararlıyız

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Bakan Güler: Terörle Mücadelede Kararlıyız
Türkiye'nin güvenlik güçleri, terörle mücadele konusunda son zamanlarda önemli başarılar elde etti. Bu başarıların ardında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in liderliğinde yürütülen kararlı ve etkili operasyonlar yatmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, son operasyonlarda 25 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Güler, bu operasyonların ayrıntılarını paylaşarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yılbaşından bu yana etkisiz hale getirdiği terörist sayısının 2.156'ya ulaştığını belirtti.

Kahraman Şehitler ve Gazilerimiz

Operasyonlar sırasında, maalesef, birçok kahraman askerimiz şehit oldu ve yaralandı. Bakan Güler, şehit ve yaralı askerlerimize Allah'tan rahmet ve acil şifalar dileyerek, onların fedakarlıklarının unutulmayacağını vurguladı.

Terör Örgütlerine Ağır Darbe

Güler, yürütülen operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerinin neredeyse sona erdiğini açıkladı. Bu operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve gücünü göstermektedir.

Geleceğe Yönelik Kararlılık

Bakan Güler, terörle mücadeledeki kararlılığın devam edeceğini ve hiçbir teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerinden kaçamayacağını belirtti. Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlı duruşunu ve gelecekteki hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

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