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Bakan Dönmez: Amasra'da maden ocağındaki patlama sonrası çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Dönmez: Amasra'da maden ocağındaki patlama sonrası çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Genel 17.10.2022, 10:58
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlama sonrası çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirdi.
Bakan Dönmez, "Hukuken müessesemiz bir olay yeri haline dönüşmüştür. Giriş çıkışlar da savcılık bilgisi ve izni dahilinde yapılmaktadır" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ilk etapta valiliğin şehit ailelerine yardımlara başladığını, bugün itibarıyla da Türkiye Taş Kömürü Kurumunun ilk ödemelere başlayacağını söyledi.
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