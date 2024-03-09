Bakan Bayraktar: Akkuyu'da Bu Yıl İlk Elektriği Üreteceğiz

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu’nun özel konuğu T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Dönüşümü Yönetmek' başlığı altında önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör moderatörlüğünde yaptığı konuşmada, Akkuyu’da çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini, bu yıl içinde ilk elektriği üretmek istediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, “Dört reaktörü 2028’e kadar devreye almak ve Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu buradan karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Yasal düzenleme hazırlıklarımız var

20 gündür sahada olduğu Erzincan’daki maden kazasındaki son gelişmeleri değerlendiren Bakan Bayraktar, “İliç’teki kaza, benim bakanlığımın 9’uncu ayında gerçekleşti. İlk günden itibaren bizim Türkiye olarak olmazsa olmaz konularımızdan biri madenler dedik. Politikalarımızı o yönden geliştirdik. Bu konuda birtakım yasal düzenleme hazırlıklarımız var. Türkiye’yi derli toplu bir maden kanununa kavuşturma hazırlığımız vardı. Böyle bir kazayla karşılaşmak hakikaten çok üzücü” dedi. Madenlerin Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Bayraktar, süreci şöyle anlattı: “Yaklaşık 3 hafta İliç’teydim. Orada 9 işçi kardeşimiz halen toprağın altında. Gittiğimiz ilk günden itibaren herkesin tek amacı oradaki insanlara ulaşmaktı. Fakat şöyle bir tablo düşünün; yaklaşık 10 milyon tonluk, 400 bin kamyonluk operasyona ihtiyaç duyacaksınız. Özellikle drone’larla, radarlarla, o insanların olacağı yerleri tespit ettik. Heyelan tehlikesi devam ediyordu. Cumhurbaşkanımız her gün benden bilgi alarak süreci takip etti. İnsani boyutundan sonra olayın ikinci boyutu da çevre boyutuydu. Altın madenciliğinde siyanür kullanılıyor. Yabancı-Türk ortaklığında, yüzde 80 yabancı ortaklığında bir şirket. İş sağlığı güvenliğinde çok dikkatli davrandığını düşündüğümüz bir şirketti. Fakat demek ki bir şeyler gözden kaçmış, 8’i tutuklu olmak üzere tutuksuz yargılananlar da var. O gün de söyledik, bu konuda sorumluluğu olan kimse, nerede olursa olsun hesabını verecek. Hem temiz suyun kontrol altına alınması, hem de toprağın başka bir yerle buluşmaması adına gerekli tedbirleri aldık. Çevreye zarar vermeden kontrol altına alınmış olacak. Düzenli olarak su numunesi alınıyor. Hem suda hem de toprakta çevreyi, insanımızı rahatsız edecek herhangi bir şey söz konusu değil. Bu işin iyi tarafı.”

Denetim kalitesi artacak

Bakan Bayraktar, madendeki faaliyeti durdurduklarını belirterek, şunları söyledi: “Çevre Bakanlığımız çevre iznini iptal etti. Milli enerji ve maden politikası Türkiye için oyun değiştirici bir politika setidir. Türkiye maden çeşitliliği açısından dünyada sekizinci ve bu madenleri ekonomiye kazandırmamız lazım. Geçmişte yaşanan kazalara baktığımızda madencilik sektöründe yaşanan krizlerin bizi daha fazla regülasyona ittiğini görüyoruz. Bizim planımız düzenlemeleri daha yalın hale getirmekti. Yatırımı ve sermayeyi Türkiye’ye çekmek için planlar yapıyorduk. Erzincan’dan sonra bu planda bir değişiklik olmayacak. Bu stratejiden geri dönüş yok. Yine bu yolda devam edeceğimizi umuyorum. Mutlaka madencilikte iyileştireceğimiz alanlar var. Geçen yıl biz 8 bin maden denetimi yaptık. Erzincan’daki söz konusu madeni 2 kere denetledik. Çevre Bakanlığı da defalarca farklı yönlerden denetimler yaptı. Biz denetim kalitemizi de artırmalıyız. Bunu görüyoruz. Burada şirketin de üzerine düşenler var. Böyle kazalarda şirketi ortada göremiyorsunuz. Kenara çekilip tüm süreci devlete bırakıyorlar. Sorumlu madenciliğin önceliği, işletmecinin sorumluluğudur. Bu konuda düzenlemeler olacak. Madencilikte de bankacılığa benzer bir denetleme kurumu kurma yolundayız. Oradaki metodolojik yaklaşım gibi. Ruhsat iptali en son aşamada olmalı. Yeni bir denetim mekanizması da geliştirmeyi düşünüyoruz.”

Türkmen gazını hemen alabiliriz

Enerjideki diğer güncel ve önemli konulara da değinen Bakan Bayraktar, “Türkmenistan gazı yıllardır gündemimizde olan bir konu. Şartların olgunlaştığı bir noktadayız. Türkmenistan’dan gazın Türkiye’ye gelmesiyle ilgili ilk alternatif İran üzerinden swap. İkinci seçeneğimiz. İran ve Azerbaycan üzerinden swap, son seçeneğimiz ise Hazar denizinden boru hattıyla gelmesi. Son seçenek daha uzun vadeli ve sürdürülebilir. Türkmenistan’dan 2 milyar metreküp gazı hızla temin edebilecek noktadayız” değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerjinin önünü açacağız

Bakan Bayraktar, Akkuyu’daki çalışmalara yönelik de şunları söyledi: “Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Bu yıl içinde ilk elektriği üretmek istiyoruz. Ama süreçte karşı karşıya olduğumuz açık ve kapalı bazı yaptırımlar var. Onları sahaya yansıtmadan çözmeye çalışıyoruz. Dört reaktörü 2028’e kadar devreye almak ve Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu buradan karşılamayı hedefliyoruz. Bunu yaptığımız takdirde yenilenebilir enerjinin önünü açmış olacağız. Türkiye’nin 30 yılda 20 bin megavatlık kurulu güce ihtiyacı var. Sinop’la alakalı iki ilgili ülke var. Rusya ve Güney Kore Cumhuriyeti. Trakya’yı ağırlıklı olarak Çin’le konuşuyoruz, orada çok ciddi noktaya geldik. Sinop’la alakalı elbette ki Rusya ve ROSATOM. Akkuyu’da ciddi tecrübemiz var, dolayısıyla bu tecrübeyi Sinop’a taşımak istiyoruz. Görüşmelerimiz iki tarafla devam ediyor. Gaz merkeziyle alakalı da ilk etapta İstanbul finans merkezine gaz ticaret platformu üzerinde çalışıyoruz, Gazprom’la çalışıyoruz. Bunu da kısa sürede devreye alabileceğimizi düşünüyoruz. Silivri’de kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye çok büyük bir piyasa, Türkiye’nin doğalgaz piyasası Avrupa’nın dördüncü büyük piyasası. Türkiye önemli bir piyasadır, önemli bir merkezdir.” Keşiflere ilişkin de Bakan Bayraktar, şu bilgileri paylaştı: “Karadeniz Sakarya gaz sahasındaki keşif Ağustos 2020. Çok kısa sürede gazı karaya çıkardık, evlerimizde kullanılır hale geldi. Ve bugün itibarıyla o sahadan 3.5 milyon metreküplük üretim yapıyoruz. Ve kararlı bir şekilde üretimimiz artıyor. Kararlılıkla 10 milyon metreküpe doğru gidiyoruz. Ama hedefimiz 40 milyon metreküp. 15 milyon hane halkının ihtiyacı karşılanacak. 2024 için 2, belki eğer zamanında yapabilirsek 3 tane ayrı arama kuyusu kazacağız.”

Gabar’da 100 bin varile çıkacağız

Karadeniz keşfi kadar Gabar keşfinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Enerji Bakanı Bayraktar, şöyle konuştu: “Gabar’da günlük 37 bin varil petrol üretiyoruz. Bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu, nisan ayında da 9 yeni kuyu açacağız. Böylece ilk etapta günlük 50 bin varile, 2024 sonunda da 100 bin varile çıkacağız. O bölgeye çok yoğunlaşmış durumdayız. Doğalgaz ve petrolde dış pazarlarda da üretim amaçlarımız var. Somali’deki denizlerde petrol ve doğalgaz araması için çalışmalara başlayacağız. Libya’da karada bazı sahalarda ilgilerimiz devam ediyor.” Desteklere ilişkin de bilgi veren Bakan Bayraktar, “Geçtiğimiz yıl elektrik ve gaz 282 milyar lira destek verdik. Bütçe imkân ve kabiliyetleri kapsamında vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Destek mekanizmamız ihtiyacı olana da olmayana da şeklinde ama biz bunu daha çok ihtiyaç sahiplerine kaydırmak istiyoruz” dedi.

Kapasiteler artık üretime dönmeli

Bakan Bayraktar, şöyle devam etti: “Sanayicilerimizin ve yatırımcıların elinde olan yenilenebilir enerjide bazı kapasiteler var. Bizim beklentimiz bu kapasitelerin artık üretime dönmesi. Yatırımcılar da bazı engellerden bahsediyorlar. Üzerinde çalıştığımız konulardan biri de izin süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek. Süper izinlerle belirli bir süre içerisinde kamu idarelerinde beklemeden izinlerin alındığı bir modeli seçimden sonra Meclis gündemine getireceğiz. İletim şebekemizin ilave yatırımlara ihtiyacı var. Dünya Bankası ile bu konuda çalışıyoruz. Daha çok yenilenebilir enerjinin olacağı bir şebeke yatırımı üzerinde çalışıyoruz.”