Bahçeli: İsrail aklını başına almalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin, "İsrail'in aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması lazım." dedi.

MHP'nin 19. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu'nda eğitim alan öğrencilere ilk ders, Bahçeli tarafından verildi.

Bahçeli, dersin ardından İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin açıklama yaptı ve gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Orta Doğu'da özellikle Gazze ve İsrail arasındaki acımasız faaliyetlerden çok büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Bahçeli, "Şu ana kadar 3 bine yakın Gazze'de yıkım olmuştur. 3 bini aşan bir sayıda evler oturulamaz hale gelmiştir. 700'ün üzerinde çocuklarımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ayrıca 428 hanımefendi de Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." diye konuştu.

Şu an Gazze'nin insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakıldığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Su yok, elektrik yok. Her türlü tedarik unsurlarını taşıyan imkanlardan mahrum bırakılmıştır ve dünya bu olayları da seyretmektedir. Bu seyri geçmişle mukayese ettiğimiz vakit 927 yıldan bu yana başlatılmış olan bir Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu doğuyor. Bu dikkat çekici bir konudur. Bu konu içerisinde dünya ülkeleri büyük bir bölümü İsrail'i teşvik ediyor, tahrik ediyor. Lobiler faaliyete geçiyor, basınlar onları destekliyor. Öbür taraftan da birçok mazlum inim inim inliyor."

"Türkiye yalnız değildir"

Bahçeli, Türkiye'nin tarihi şuuruyla hareket ettiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin lideri konumundaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meselenin üzerine ağırlıkla gittiğini, çok yönlü dış politika kurumlarıyla ilişkiler içerisinde bir an evvel ateşkesin başarılması, huzurun, barışın sağlanması için bütün ülkeleri davet ettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu faaliyetlerinde de önemli ölçüde destek bulmaya başladığını vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü herkes gerçeği görmüştür, insanlık dışı muamelenin farkına varmıştır. Ve böylelikle bir çıkış yolu ararken, buradaki Türkiye'nin öncülüğünü de hissederek buna çözüm yolu aramaya başlamıştır. Bu arada 3 uçak dolusu insani yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırma başarısını da elde etmiştir. Böylelikle yok olmaya yöneltilmiş bir topluluğu tekrar ayakta durmalarını temin için fedakarca bir gayretin içerisine girmiştir.

MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve çalışma arkadaşlarının çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada, her türlü fedakarlığı yaparak, tartışmasız desteklediğimizi burada ilan etmek istiyorum. Türkiye yalnız değildir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir. Türkiye'nin etrafında önemli bir çember, barış, huzur için oluşmaktadır ve küresel güçlerin, emperyalist ruhun ortadan kaldırılması için dünyada da önemli bir uyanış başlamış olacaktır."

"Türkiye'nin bakış açısı, kararlılığı budur"

Bahçeli, daha sonra konuşmasında Filistin ve İsrail'in 1947, 1949-1967 ve 2010 yılına ait sınırlarının yer aldığı bir haritayı göstererek, "Dikkat edilirse Filistin topluluğu burada yok edilme eğilimi içerisine girmiştir. Bu harita çok açık ve nettir. Yani bu gerçeği herkesin görmesi lazımdır. Burada 1967 yılı esas alınarak Doğu Kudüs başkent olmak üzere bir Filistin Devleti'nin kurularak, buradaki topluluğun iki devletli bir yapıya kavuşmasını temin etmek gerekmektedir. Türkiye'nin bakış açısı budur. Kararlılığı budur." ifadesini kullandı.

Önce tahribatın önlenmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, çocukların defin işleminin dahi yapılamadığını aktardı.

Ekmek ve elektrik sıkıntısına dikkati çeken Bahçeli, "Türkiye'de her gün bir sıkıntıdan bahsedenler buralarda sessiz kalıyor. O sebepten dolayı bu gerçeği bilerek hareket etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Barış ve huzur çemberinin oluşması lazım"

Yine bölgeye ait harita gösteren Bahçeli, şunları kaydetti:

"İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan... MHP olarak bu bölgede barışın, huzurun, istikrarın, güvenliğin sağlanabilmesi için ve 1947'den bugüne geçen olayları da göz önüne alarak burada İsrail'in etrafında bir barış ve huzur çemberinin oluşması lazım. Bunun için benim düşüncem, Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin dahil olmak üzere barış, huzur, güvenlik siyasi birliğinin kısa süre içerisinde tesisi yolunda faaliyet göstererek, Türkiye'nin yine uluslararası ilişkilerde bir önderlik yapma düşüncesine sahip olmasını arzuluyorum. Başarılır, başarılmaz ama böyle bir samimiyetle bu barışı sağlayabilmenin yolu buradaki komşu ülkelerin barış, huzur ve güvenlik içerisinde Filistin'e, İsrail'e sahip çıkmasına bağlıdır."

Konuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "İsrail'in aklını başına alması lazım. Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntılarını aşabilmenin bir yolunu bulması lazım. Sorun ne Türkiye'dedir ne dünyadadır. Amerika'yla İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözecek." dedi.