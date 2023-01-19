Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde U.Ö'nün ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda satışa hazır çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı U.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi'nde park halindeki araçtan çevreye rastgele ateş açan şüpheliler M.Ş, Ö.K, E.A. ve K.A. yakalandı.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada av tüfeği, 16 gram uyuşturucu madde, 10 uyuşturucu hap, 3 bin 520 lira, 23 dolar ve 2 cep telefonu ele geçirdi.
M.Ş. hakkında idari para cezası uygulanırken, Ö.K, E.A. ile K.A. ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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