Babacan I. TBMM’de düzenlenen 100. Yıl programına katıldı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde I. TBMM’de düzenlenen Cumhuriyet’in İlanının 100. Yıl Dönümü Kutlama Programına katıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde I. TBMM’de düzenlenen Cumhuriyet’in İlanının 100. Yıl Dönümü Kutlama Programına katıldı.
Davette Ali Babacan’a DEVA Partili milletvekilleri de eşlik etti.
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