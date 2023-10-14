Babacan: Filistin’deki kıyıma sessizlik vicdanları parçalıyor

Ali Babacan, Elizabeth El-Nakla’nın videosunu“ Filistin’deki kıyıma sessizlik vicdanları parçalıyor.

Umarım Elizabeth El-Nakla’nın Gazze’den ulaştırdığı feryat, abluka altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin sesinin duyulmasını sağlar” sözleriyle paylaştı.

El Nakla’nın videodaki ifadeleri ise şöyleydi;

“Bu benim son videom olacak. Bir milyon Gazzeli bizim olduğumuz yere doğru hareket halinde. Bir milyon insan…

Ne yemek var ne su. Bir milyon insan bulundukları yerden ayrılırken bile bombalanıyorlar. Bütün bu insanları nereye yerleştireceğiz?

Benim kızlarım dahil. Bütün bu insanların hepsi hastanede ve tahliye imkânları yok.

İnsanlık nerede? Bu çağda bunların yaşanmasına göz yuman insanların kalplerine ne oldu?

Tanrı yardımcımız olsun, elveda…”