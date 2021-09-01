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Azerbaycan diasporası Almanya'da bir araya geldi

Azerbaycan diasporası Almanya'da bir araya geldi

KÖLN (AA) - Azerbaycan Diasporası Devlet Komitesi ile Almanya'da yaşayan Azerbaycanlılar, Köln'de bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen ve Köln çevresinde faaliyet gösteren Türk dernek temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, Azerbaycan ve Türk toplumunun birlikteliği vurgulanıp, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunları masaya yatırıldı.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde gerçekleşen "Büyük Vatanseverlik Savaşı"ndaki parlak ve şanlı zaferi anlatarak, bu zafere birlik, beraberlik ve özverili çalışmalarıyla katkı sunan herkese teşekkür etti.

Pan-Avrupa Karabağ mitingi ve diğer önemli etkinliklerin Almanya'da yapıldığını hatırlatan Muradov, buradaki gençlere büyük önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Birliği sağlamalıyız. Bugün bizi birleştiren daha çok değer var. İnsanları birleştiren, bizleri güçlendiren değerlere daha fazla önem vermeliyiz." dedi.

Etkinlikte komitenin son yıllardaki faaliyetleri anlatıldı, diaspora aktivistlerinin Şuşa ziyaretinin videosu gösterildi.

Etkinlik karşılıklı görüş alışverişinin ardından soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Diasporası
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