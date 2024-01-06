Ayla Algan, son yolculuğuna uğurlandı

Sunuculuğunu Eraslan Sağlam’ın yaptığı cenaze töreninde sırasıyla İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, damadı Erol Babaoğlu, Garo Mafyan, Bilge Katipoğlu, Sevinç Özer, Ayşenur Özturanlı, Nedim Saban, Orhan Alkaya, Emre Koyuncuoğlu, Halit Ergenç, Aliye Uzunatağan, Aslı Öngören, Uğurtan Atakan, Hilmi Zafer Şahin ve kızı Sevi Algan Babaoğlu söz aldılar.

Sanatçının dostları Ayla Algan ile nasıl tanıştıklarını, onun çok yönlü biri olduğunu, çok iyi bir eğitmen ve yeri doldurulamaz bir sanatçı olduğunu anlattılar.

Kürsüde söz alan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever:

“Esprili, çok donanımlı, sahnede neredeyse aurasının rengi görünen, yaratıcılığı çok yüksek, enerjisi gerçekten çok yüksek, çağının çok ötesinde, özel bir oyuncuydu. Ayla abla ile tanışmam kişisel olarak televizyondan oldu. Onu TRT konserinde ailece oturup izledik. Bizim için Ayla Algan’dı, sonra Ayla ablamız oldu.

Ayla abla çok iyi bir oyuncu, aynı zamanda çok iyi bir insandı. Çok farklı bir kadındı. Bir gün ona ağlayarak telefon açtım. Provadayım ve rolümü çıkartamıyorum. Partnerim benimle sadece provalarda çalışıyor, dedim. “Ben gelir gerekeni yaparım” dedi.

Geldi, soyunma odalarından birine çıktık. 2,5 ay boyunca anlayamadığım şeyi 3 cümleyle anlattı. Biliyor musunuz çok uzun süre oynadım o rolü. Ayla abla donanımını genç meslektaşlarıyla paylaşmak için neredeyse çırpınırdı.

TAL’de onunla yaklaşık 1,5 ay çalıştık. O zaman şöyle bir şey hissetmiştim, şimdi daha iyi anlıyorum. Kendini sürekli anlatmak zorunda kaldı. Anlaşılamamaktan dolayı bir sıkıntı çektiğini hissetmiştim.

Ayla abla çok pozitif bir kadındı. Onu kötü bir şey konuşurken hiç hatırlamıyorum. Aynı sahneyi paylaşmadık ama Osman Sınav’ın bir dizisinde beraberdik. Bekleme sırasında çok güzel sohbetler ettik onunla.

Ayla ablacığım yattığınız yer incitmesin. Biz çok üzülüyoruz ama sizi çok güzel karşılayacak dostlarınız olduğunu biliyoruz. Seni her zaman sevgiyle anacağız,” dedi.

Tören, kürsüde söz alan dostlarının yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB Kültür Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Emrah Özertem, Macit Koper, Bennu Yıldırımlar, Ragıp Yavuz, Bülent Emin Yarar, Bergüzar Korel, Ersin Sanver, Orhan Hızlı, Meral Çetinkaya, Suna Keskin, Hakan Altıner’in de aralarında olduğu sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.