Aydın'daki Asansör Kazası: Üniversite Öğrencisi Zeren Ertaş'ın Cenazesi İstanbul'da Defnedildi

Aydın'ın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın cenaze töreni İstanbul Pendik'te gerçekleşti.

Cenaze Töreninde Duygusal Anlar

Pendik Kurtköy Merkez Camisi'nde gerçekleşen törende, acılı anne Serpil ve baba Akın Ertaş, aile yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti. Ertaş ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanlığı adayı Özgür Özel, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever de cenazede yer aldılar.

Baba Ertaş'tan Yürek Yakan Açıklama

Baba Akın Ertaş, medya temsilcilerine yaptığı açıklamada; kızının melek gibi bir birey olduğunu belirtti. "Devlet bize merhametini gösterdi. Umarım bundan sonra da adaletini gösterir." dedi. Ertaş, yurtlarda eylem yapan öğrencilere de seslenerek onlardan sükunetli olmalarını istedi.

Özgür Özel: "Türkiye'nin Vicdanı Sızlıyor"

Özgür Özel, Zeren Ertaş'ın trajik şekilde hayatını kaybettiği kazayı vurgulayarak, "Böyle bir ihmaller zinciri sonucunda Zeren'i kaybettik." ifadesini kullandı. Özel, adaletin sağlanması adına idari ve adli süreçleri takip edeceklerinin altını çizdi.

Cenaze Namazında Gözyaşları

Zeren Ertaş'ın cenazesinin başında, annesi ve arkadaşları duygusal anlar yaşadı. Cuma namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi, Kurtköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda Neler Oldu?

25 Ekim'de Aydın'da Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasında Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirdi. Bu acı olay, tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı.