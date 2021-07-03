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Aydın'da sulama kanalında kaybolduğu iddia edilen çocuk aranıyor

Aydın'da sulama kanalında kaybolduğu iddia edilen çocuk aranıyor

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolduğu iddia edilen 13 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Yazıdere Mahallesi'nde arkadaşıyla yüzmek için sulama kanalına giren Ö.Y'nin (13) bir süre sonra gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kanalın bölgeden geçen bölümündeki kapakları kapatılarak suyun tahliyesine başlandı. Su seviyesinin düşmesiyle bazı vatandaşlar kanalın içine girip el ele tutuşarak arama çalışmasına katıldı.

Çalışmalara Muğla'dan hareket eden dalgıç polis ekibinin de destek vereceği öğrenildi.

Ö.Y'nin yakınları ve çok sayıda mahalle sakininin kanal çevresindeki kaygılı bekleyişi sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
çocukJandarmaKayıpPolisSulama Kanalı
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