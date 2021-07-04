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Aydın'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Aydın'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi'nden Çine istikametine seyreden Hatice D. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen bir araca çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Hatice D. ile çocukları Mert, Aras ve İbrahim Enes D. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

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