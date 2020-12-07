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Aydın'da 17 sığınmacı yakalandı

Aydın'da 17 sığınmacı yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 17 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fener Koyu açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir lastik botu durdurdu.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 17 sığınmacıyı yakalayarak kıyıya çıkarttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen yabancı uyruklulara kaymakamlıkça yiyecek ve içecek verildi.

Sığınmacıların, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Sahil GüvenlikSiĞinmaciYurt Dışı
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