Aydabir söyleşisi “Cumhuriyet’in 100. Yılı” temasıyla gerçekleşti

İDEALİST İç Mimarlık Derneği ve Bien iş birliğiyle hayata geçirilen güncel, sosyal ve ilham veren sohbetler serisi ‘Aydabir’in 16’ncısı 31 Ekim Salı günü “Cumhuriyetin 100. Yılı” temasıyla mimar ve tasarımcıların katılımıyla addresistanbul’da gerçekleşti. Arzu Kaprol, Prof. Dr. Arzu Erdem, Büşra Al, Melike Battal ve Banu Uçak’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide kendi alanlarında başarılı, tasarım disiplinlerinden beş kadının kişisel ve mesleki yaşamları, cumhuriyetin en büyük kazanımlarından kadınların özgürleşmesi bağlamında ele alındı.

Moderatör yüksek mimar Banu Uçak, cumhuriyetin Türk kadını için bir kavramın, yönetim şeklinin ötesinde, varoluşsal, yaşamsal bir ihtiyaç olduğunun vurgusu ile oturumu açtı. Bugün ülkemizde beşeri yaşamın içinde tercihleriyle yaşayan, çalışan, üreten tüm kadınların Latife Uşşaki, Kara Fatma, Leman Tomsu, Nezihe Muhhiddin, Süreyya Ağaoğlu, Harika Söylemezoğlu, Afet İnan, Cahide Tamer gibi öncü Cumhuriyet kadınlarının açtığı yoldan yürüdüğünün altını çizen Uçak, Atatürk ve kurtuluş için canı pahasına mücadele eden tüm kahramanlara borçlu olduğumuz Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.

Oturumda ilk söz alan Prof.Dr. Arzu Erdem, cumhuriyetin değerleri ve imkanlarıyla yetiştiği aile ortamını, kendisini mimarlık eğitimine taşıyan özgürlükçü kültürü, mesleğini özel sektörün ardından akademik ortamda sürdürme öyküsünü izleyicilerle paylaştı. Erdem, mimarlık başta olmak üzere toplumsal normların erkekler üzerinden konulmuş olmasına dikkat çeken konuşmasında, Leonardo Da Vinci’nin Vitrivus Adamı ve Corbusier’in ortaya koyduğu Modulor’un kadın ölçeğini dışlayan yaklaşımını mizahi bir dille anlattı. Erdem, cumhuriyetin kadınlara ilişkin kazanımlarının altını çizerken, sadece ülkemizde değil dünyada da hala kadının nüfusun yarısını oluşturmasına rağmen, yaşamın aynı oranda paydaşı olmadığına dikkat çekti.

Güzel sanatlar eğitimi alan ve eğitiminden gelen disiplinle bireysel bir üretim pratiğine sahip 1998’den bu yana kendi kuruduğu ofisinden iç mimarlık hizmetleri veren Melike Battal; bireyin kendi içgörüsü, birey olma mücadelesinin yaşamdaki mükafatı üzerine kendi yaşamından örnekler verdi ve konuşmasını gençlere, geleceğe olan inancını vurgulayarak tamamladı. Beş yıl önce kurduğu mimarlık ofisi PlugOfis’i sadece kadın mimarların çalıştığı, açık bir paylaşım ortamı olarak kurgulayarak, ortaksız ancak kolektif bir ruhla yürütme sürecini aktaran Büşra Al, cumhuriyetin aydınlanma projelerinden olan Köy Enstitüsü mezunu ailesinin, Ereğli Demir Çelik’te geçen çocukluğunun kendisi ve meslek seçimi üzerinde etkilerinden bahsetti. Birçok mimari ve kentsel ölçekte tasarım yarışmasında ödül alan Büşra Al, kariyerinin de dönüm noktası olan Adana Sucuzade Kent Meydanı Mimarı Proje Yarışması sürecinden, sadece yapıların değil, aralarındaki boşluğun anlamlandırıldığı bir tasarım yaklaşımını benimsediğini anlatırken, yapılarda, kurumlarda ve insanlarda tevazu, kolektivite ve bütüne hizmet kavramlarının altını çizdi.

Tükiye’nin moda alanında öncü isimlerinden biri olan Arzu Kaprol ise çocukken bir astronota kıyafet dikmekle başlayan hayalinin kendisini bu yolculuğa taşıdığını, Beymen Academia’da kazandığı ödülün ardından içine girdiği moda endüstrisinde, çocukluğundaki merak ve heyecanı koruduğunu ve bugün mesleğini “insan inovasyon tasarımcısı” olarak nitelendirdiğini anlattı. Mimariden ilham alan, yerel malzeme ve sürdürülebilirliği merkeze koyan Arzu Kaprol Türk Silahlı Kuvvetleri, F1 pilotları için inovatif, yüksek teknolojili kıyafet tasarımlarına imza atmıştı. Tasarımın bir giysiden öte yaşam bedenini saran inovasyon düşüncesi olduğunu ifade eden Kaprol, konuşmasını Antarktika’da görev yapan Türk bilim insanları için tasarladığı performans kıyafetlerine ilişkin heyecan verici paylaşımıyla sonlandırdı.

2022 yılından bu yana devam eden söyleşi dizisi ‘Aydabir’in bir sonraki etkinliği yeni temasıyla Kasım ayında addresistanbul’daki İDEALİST Merkez’de gerçekleşecek. ‘Aydabir’ söyleşi serisinin tüm videolarına İDEALİST İç Mimarlık Derneği YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Arzu Kaprol

Tasarımı kıyafet mimarlığı olarak tanımlayan Arzu Kaprol, Mimar Sinan Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Paris Amerikan Academy'de couture eğitimi aldı. Tasarım kariyerine Beymen Academia'nın "Avangart Tasarımcı" ödülünü kazanarak başlayan Kaprol, NetWork kreatif direktörlüğü sırasında QUE markasını kurdu. 2011 yılında Paris Moda Haftası, Moda Federasyonu Resmi takviminde defileler yapmaya başlayan Kaprol, Paris’te ofisini açtı. Türkiye’nin ilk hologram defilesini 2015 yılında, Türkiye’nin ilk dijital couture show’unu 2016 yılında ulusal ve uluslararası platformlarda sundu. 2015 yılında, Arzu Kaprol tarafından yaratılan, akıllı giyimin ilk prototiplerinden biri olan; klima değişikliklerine göre fonksiyon değiştiren “Akıllı Ceket” ise yine sektörün öncü hareketleri arasında yerini aldı.



Arzu Erdem

Prof. Dr. Arzu Erdem, lisans, yüksek lisans ve doktorasını İTÜ’de tamamladı. 35 yıllık kariyerinde dekanlık ve rektör yardımcılığı dahil birçok önemli görev üstlendi. 2012 yılında İstanbul Su Medeniyetleri Projesi ile koruma dalında Ulusal Mimarlık Ödülü almaya hak kazanan mimari ekibin içinde yer aldı. Şu anda doğal hayat ve biyoçeşitlilik konularında çalışma ve araştırmaları bulunan Rubicon Foundation, SEV Vakfı ve İŞ GYO Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim kurullarında görev yapan Erdem, İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde ders veriyor.

Büşra Al

2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Büşra Al, yüksek lisansını tamamladı. 2014'te PLUGOFIS'i kurdu. Öğrencilik döneminde birçok yarışmada ödüller kazandı. 2014'ten bu yana farklı kentlerdeki mimari projelerde çeşitli ödüller alan Al, PLUGOFIS'te çalışmalarına devam ediyor.

Melike Battal

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü'nde tamamlayan Melike Battal, 1997'den beri iç mimarlık ve tasarım alanında çalışıyor. 1998'de Melike Battal Tasarım Ofisi'ni kuran Battal, projelerini kamusal yapılar, konut ve ofis alanında sürdürürken. Resim ve enstelasyon çalışmalarına da devam ediyor.

Banu Uçak

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Banu Uçak, yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. İnşaat/gayrimenkul sektöründe yöneticilik yapan Uçak, ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yaptı, mimarlık belgeselleri hazırladı. Uçak, şu anda Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev alıyor.