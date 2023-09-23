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Ayasofya'nın Ne Olacak? İbadete Kapanıyor mu, Yoksa Yenileniyor mu?

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Ayasofya'nın Ne Olacak? İbadete Kapanıyor mu, Yoksa Yenileniyor mu?
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın olası bir İstanbul depremine karşı 50 yıl sürecek bir restorasyon ve tadilat sürecine gireceğini duyurdu. Bu restorasyon süreci, Ayasofya'nın sonradan eklenen minarelerinin deprem koşullarında yıkılma riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın olası bir İstanbul depremine karşı 50 yıl sürecek bir restorasyon ve tadilat sürecine gireceğini duyurdu. Bu restorasyon süreci, Ayasofya'nın sonradan eklenen minarelerinin deprem koşullarında yıkılma riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bakan Ersoy, bu yenileme çalışmalarının 2019 yılından bu yana devam eden turizm stratejileri doğrultusunda olduğunu ve hedeflenen 42 milyon turist ile 35 milyar dolar gelirin korunduğunu belirtti.

Tahribat mı, Yoksa Gerekli Tadilat mı?

Geçmişte medyada yer alan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tahrip edildiğine dair haberler, Bakan Ersoy tarafından yalanlandı. Bakan, "Bazı haberlerde tahribat olarak gösterilen yerler aslında tahribat değildir," dedi ve devamında örneğin bir kapının 2017 yılından bu yana izlenen bir durum olduğunu ifade etti. Ayrıca, restorasyon süreçlerinde orijinallik korunacak ve gereksiz tümlemeler yapılmayacak.

İbadet Konusunda Tartışmalar

Restorasyon ve tadilat çalışmaları sonucu, Ayasofya'nın ibadete uygun olmayacağı şeklinde birçok iddia ortaya atıldı. Bakan Ersoy'un daha önce yaptığı açıklamalarda Ayasofya'nın ibadete açık olacağını belirtmişti. İddialara göre, bu tür değişiklikler minarelerin sökülmesi, kilise ikonlarının açığa çıkarılması, kıble yönü ve mihrapların sökülmesi gibi etkenlerle ilgili.

İkonlar, Kıble Yönü ve Diğer Değişiklikler

Bu tür değişikliklerin ibadeti etkileyeceği öne sürülen diğer faktörler arasında kilise ikonlarının ortaya çıkarılması, var olanların tamiri, kıble yönü ve mihrapların sökülmesi ve ibadetin durdurulması yer alıyor. Bakan'ın "ibadete açık olacak" ifadesinin, bu değişikliklerin ibadeti etkilemeyeceği anlamına geldiği belirtiliyor.

Diplomatik Açıdan Ayasofya'nın Durumu

Bir diğer iddia ise, Ayasofya'nın ibadete kapanması durumunda Türkiye'nin batı ülkeleri ile diplomatik ilişkilerinin düzeleceği yönünde. Türkiye'nin bu sayede ekonomik destek alabileceği öngörülüyor. Bu, henüz kesinleşmiş bir bilgi değildir.

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