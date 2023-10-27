Avşar: Hâlâ çadırda yaşayan vatandaşlarımız var

DEVA Partisi’nin “Cumhuriyetin 100. yılı” programı kapsamında Genel Başkan Ali Babacan ile 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden olan Hatay’a giden heyette bulunan DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, depremin üzerinden 9 aydan fazla süre geçmesine rağmen halen devam eden aksaklıkları ve depremzedelerin yaşadıkları zorlukla yayınladığı video ile gündeme getirdi.

Avşar, şöyle konuştu:

‘Hatay, deprem sonrasında oluşan kalabalığın yerini bugün yalnızlığa bırakmış’

“6 Şubat’ta depreme en fazla kayıp verdiğimiz illerin başında gelen Hatay’dayız. Hatay, deprem sonrasında oluşan kalabalığın yerini bugün yalnızlığa bırakmış durumda.”

‘Hâlâ çadırda yaşamaya çalışan insanlar, okula gidemeyen çocuklar, sağlık hizmeti alamayan hastalar var’

“Burada hâlâ çadırda yaşamaya çalışan insanlar, okula gidemeyen çocuklar, sağlık hizmeti alamayan hastalar var. Konut yapımı bir sorun, vatandaşların yapılan konutlara verecek parası olmaması başka bir sorun. Hasarlı yapıların yıkım çalışması hala devam etmekte ve bu, beraberinde birçok sorun yaratıyor.”

‘Meclis komisyonuna gelecek deprem yasasında bu sorunlar ne kadar var göreceğiz’

“Esnafa, çiftçiye uygulanan destek yeterli değil. Vatandaşın ödemelerinin ertelenmesi ve faiz işletilmemesi gerekiyor. Meclis komisyonuna gelecek deprem yasasında bu sorunlar ne kadar var göreceğiz. Vatandaşlarımızın insanca yaşaması ve depremin yarattığı yıkımın ardından Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için gerekli mücadeleyi vereceğiz.”