Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, BM'de 3. Kez Konuşmasıyla Coşkuyla Karşılandı: Dünyayı Dönüştürme Hedefi Devam Ediyor!

Birleşmiş Milletler'de üçüncü kez konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, yurda döndüğünde büyük bir coşkuyla karşılandı. Cumhuriyetin 100. yılında Ortadoğu ve Batı Asya bölgelerindeki yerel yönetimleri temsil eden Hançerli için belediye personeli ve vatandaşlar, karşılama töreni düzenledi.

Coşkulu kalabalığa teşekkür eden Hançerli, "Dünyayı dönüştürecek, tüm dünyaya örnek olacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Coşku Dolu Karşılama

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi bünyesinde yapılan toplantılar için A.B.D.'nin New York kentine giden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yurda döndü. BM kürsüsünde üçüncü kez konuşma yapan ve başarılı çalışmalarını tüm dünyaya anlatan Hançerli coşkuyla karşılandı. Hançerli’yi İstanbul Havalimanı’nda Avcılar Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, yakın dostları ve ailesi karşıladı. Ayağının tozuyla belediye başkanlığı binasına gelen Hançerli’yi belediye personeli ve Avcılarlılar kapıda karşıladı.

“Avcılar dünyayı dönüştürüyor.”

Avcılar Belediye Başkanlığı’nda coşkuyla karşılanan Başkan Hançerli’nin konuşması şöyle;

Çok kıymetli çalışma arkadaşlarım ve Avcılarlı hemşehrilerim hoş geldiniz ve hoş bulduk. Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslenmek çok heyecanlı ve gurur vericiydi. Ama bugün burada sizin içinizde, yanınızda olmak, sizlerin bu güzel hoş karşılaması ondan daha gurur verici ve daha mutluluk verici. Birleşmiş Milletlerde son 2 yıl içerisinde 3 defa o kürsüyü kullanarak tüm dünyaya seslendik. Dünyaya kendimizi anlattık ve daha güzel bir dünyanın nasıl kurulabileceğine ilişkin görüşlerimizi söyledik. Birleşmiş Milletler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de kurucusu bulunduğu 1945 yılında kurulan ve hâlihazırda 193 ülkenin, barış. adalet, huzur ve güvenli bir dünya için tüm dünya ülkelerinin neredeyse bir araya gelip çalıştığı, emek sarf ettiği bir mekan. Ve genel merkezi Amerika'da New York’ta. Her yıl bu aylarda genel kurulu yapılır. Ve. 78. genel kurula Avcılar halkının temsilcisi olarak, dünya liderlerinin konuşmalarına şahitlik ettim. Sizlerin adına, sizleri temsilen oradan bulundum. Ve daha da önemlisi dünya liderlerinin alacağı kararlara temel oluşturacak önerilerde bulunduğumuz yüksek seviyeli politik forumlarda konuşmacı olarak yer aldım. Ve bizim konuşmalarımız, önerilerimiz Birleşmiş Milletlerin kararlarına altlık oluşturdu. Kararlarının maddeleri hâline geldi. Bu nedenle gururluyum mutluyum. Bu gurur bütün Avcılar’ın, hepinizin.

2 Yılda 3 Defa BM Kürsüsünden Dünya’ya Seslendi

Birçok hemşehrimiz ve tüm dünya aslında merak ediyor. Biz yarım milyon nüfuslu ilçe belediye başkanı 2 yıl içerisinde 3 defa Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşabilme hakkını nasıl elde etti diye. Çok çalıştık, güzel çalıştık, çok güzel işler yaptık da ondan. Bu nedenle dikkat çektik. Birleşmiş Milletlerin bir süredir üzerinde durduğu ve çok yoğun çalışmalar sürdürdüğü 17 maddeden oluşan sürdürülebilir kalkınma amaçları var. Ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının hayat bulması, bu amaçların uygulamaya geçmesi, bu amaçların tüm insanlık tarafından kabul edilip, uygulayıcılar yöneticiler tarafından uygulamaya geçirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Ve bu çalışmaları kapsamında gönüllü yerel değerlendirme raporları hazırlanıyor. Bu raporda ne aşamadayız, nasıl ilerliyoruz? Yoksulluğun olmadığı, açlığın olmadığı, iklim krizi konusunda gelişmelerin kaydettiği, sudaki yaşamın zayıflamadığı aksine sudaki yaşamın güçlendiği, karada yaşamın yani kuraklığın azaldığı ve tüm dünya ülkelerinin bu ortak amaçlar için ne kadar yan yana geldiğini, geleceğini gösteren raporlar. İşte bu raporlardan hazırlayan 10 binlerce yerel yönetim içerisinde 82 belediyeden biriyiz de ondan. Bu raporu hazırlayan ve bu kapsamda çalışma yürüten Türkiye'de 3 belediyeden biriyiz de ondan.

“Yerel kalkınma, yerinden kalkınma, aşağıdan yukarıya kalkınma”

Ve tabii orada yaptığımız konuşmalarda da neye vurgu yaptık? Bundan belki birkaç cümle söz etmek lazım. Öncelikle yerelin çok önemli olduğunu ve yerelin mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini her aşamada vurguladık. Yerelden kastımız, kent, köy... Yerelden kastımız insanların en alt düzeyde yaşadığı yerler. Dünya, uzun süredir hep bir araya gelmeye ,büyük ölçeklerde birliktelikler kurmaya çalışıyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü, çalışma örgütü, UNICEF, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi. Fakat son yıllarda, özellikle pandemi zamanında görüldü ki bu büyük kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar hala bazı şeyleri tartışırken, yerel kendi sorunun merkezinde ve çözümün paydaşlarının hemen yanı başında olduğu için sorunlara karşı çözüm üretmiş ve yolda almış. İşte pandemi de bunu gördük. Pandemide Dünya sağlık Örgütü pandemi nedir ne yaparız diye düşünürken bizim ülkemizdeki merkezi hükûmet ben ne yaparım diye düşünürken sadece Avcılarda değil tüm Türkiye de tüm dünyada yerel ve belediyeler tabii Avcılar’da da Avcılar Belediyesi maskeyi de dağıtmıştı evin dışına çıkamayanlarının gıdasını da almış evine ulaştırmıştı. İşte yerelin bu dönüştürücü bu biri bin yapan gücü nedeniyle, yerelin daha da güçlendirilmesi gerektiğini her aşamada vurguladık vurgulamaya devam edeceğiz. Özellikle bize ait Avcılara ait bir kavram. Yerel kalkınma, yerinden kalkınma, aşağıdan yukarıya kalkınma. Aşağıdan yukarıya doğru kalkınmayı tüm dünya literatürüne kattık. Çünkü kalkınma deyince büyüklüğü konuşuyorlar. Çünkü kalkınma deyince bir ülkenin ne kadar zengin olduğu konuşuluyor. Fakat gerçek kalkınma, gerçek sürdürülebilir kalkınma en aşağıdan yani en yoksul kesimlerin kalkınıp kalkınmadığıyla doğru orantılıdır. Aşağılar kalkınmadan, yoksulluk bitmeden azalmadan gerçek kalkınma olmaz dedik, demeye devam edeceğiz. Ve gerçeği de bu! Ülkemizde de bunu aslında yaşıyoruz. İşte bunun için gelir adaletini, bunun için aşağıdan yukarıda kalkınmayı ifade ettik, anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz. Ve bu söylediklerimiz oralarda kabul görüyor ve çokça alkışlanıyor. İşte Avcılar dönüşüyor, Avcılar dünyayı dönüştürüyor. Dönüştürmeye devam edeceğiz.

“Bu başarı hepimizin”

Avcılarda ilk seçildiğimiz gün ve öncesinde. Avcıların 3 temel sorunu sayılıyordu. 3 temel sorun Şöyle ifade ediliyor; Avcıların kentsel dönüşüme ihtiyacı var doğru mu? Diyorlardı ki Avcıların ekonomik olarak çalışanlarına maaş ödeyemeyen bir durumda ve ekonomisinin güçlenmesine ihtiyaç var. Ve yine Avcılar’ın 3. en önemli sorunu imar sorunu olarak ifade ediliyordu. Çok şükür aradan 4,5 yıl geçti, onlarca yıl içerisinde yapılamayan yapılamayacak işleri yaptık. 3 meseleyi de çözdük. İşte dönüşüm bu. Aşağıdan yukarıya kalkınmış bir belediye. Temel sorunlarını çözebilme kapasitesini geliştirilmiş bir belediye. Bunu 1700 çalışma arkadaşlımla, müdürlerim, başkan yardımcılarım, meclis üyelerim ve tüm Avcılar halkıyla birlikte başardık. Bu başarı hepimizin. Sizlere, emeği geçen herkese, her bir Avcılarlı hemşerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılarımız gelecekte elde edeceğimiz daha nice büyük başarıların müjdecisi. Şimdiden hayırlı olsun. Bu güzel karşılama için çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizleri ve tüm Avcıları çok ama çok seviyorum.