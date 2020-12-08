Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın survivor
BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık
BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık
İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi
İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası...
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK'lı terörist etkisiz hale...
Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına bir seferberlik başlattık
Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak...
Türk bilim insanları Türkiye'ye gelecek Kovid-19 aşılarının güvenilirliğinden kuşku duymuyor
Türk bilim insanları Türkiye'ye gelecek...

Av tüfeğiyle ateş ettiği otomobildeki çocuğu ağır yaralayan zanlı yakalandı

Av tüfeğiyle ateş ettiği otomobildeki çocuğu ağır yaralayan zanlı yakalandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da av tüfeğiyle ateş ettiği park halindeki otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuğu ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Selçuk Bulvarı'nda, 4 yaşındaki Ramazan Dokuyucu'nun bulunduğu otomobile av tüfeğiyle 4 el ateş edip kaçan Mevla Verdi E, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Laleli Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da 4 Aralık'ta Kenan Dokuyucu, Selçuk Bulvarı'nda, 4 yaşındaki oğlu Ramazan'ın bulunduğu otomobilini park ederek fatura yatırmaya gitmiş, bu sırada av tüfeğiyle araca 4 el ateş edilmesi sonucu çocuk ağır yaralanmıştı.


Anahtar Kelimeler:
AksarayAteşAv Tüfeğiçocuk YaralıOtomobil
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.