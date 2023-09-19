Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı

Türkiye'nin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 99. yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Bu anlamlı gün, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki İlkadım Anıtı önünde gerçekleşen bir törenle onurlandırıldı. Tören, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in çelenk sunumlarıyla başladı.

Bir Önemli Gün: 19 Eylül

Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün Ordu için önemli günlerden biri olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya teşrifinin 99. yıl dönümünü coşku ve heyecanla kutladıklarını belirten Karahan, şunları söyledi:

"Ülkemizin, milletimizin 7 düvele karşı verdiği kahramanlık destanını içeren Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin her bir köşesine ziyaretler gerçekleştirmiş, milletimizle bir arada bulunmuştur. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması amacıyla bu ziyaretlerine, vefatından 4,5-5 ay öncesine kadar ara vermeksizin devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her türlü yeni başlangıçlar meydana getirdiği yurt gezileri Türk tarihinin en güzel sayfalarını süslemektedir."

Hedeflerimize İlerlerken

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise Atatürk'ün gösterdiği hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "İnsanımızı yüceltmek, adaleti sağlamak, mutlu ve huzurlu kılmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Ülkemizin hızla gelişen şehirlerinden ve dünyaya açılan vitrini olan Ordu'muzu daha da geliştirmek, güzelleştirmek ve dünya kentleri arasında yerini güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Törenin Sonu

Tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi. Bu özel günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişi ve Türkiye'nin kurtuluş mücadelesi bir kez daha coşkuyla anıldı.