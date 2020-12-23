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Aslı de Munnink’in Fotoğrafları Kanserli Çocuklara Umut Oluyor

Aslı de Munnink’in, Ekim 2016’dan bu yana, her gün Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar arasından seçtiği 25 fotoğrafı Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) Aile Evlerine destek olacak.

Aslı de Munnink’in Fotoğrafları Kanserli Çocuklara Umut Oluyor

Borusan Otomotiv Dijital Dönüşüm’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CDO) Aslı de Munnink, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) Aile Evlerine destek vermek adına 25 fotoğrafını @aslidemunnink kişisel Instagram hesabından yapacağı canlı yayın sonrası Vakfın kampanya sayfasından ilgilenenlerin beğenisine sunuyor. de Munnink’in paylaşımlarının hikayesi kısa ama ani bir hastalık sonucunda 2015 yılında kaybettiği babası Prof. Dr. Hasan Boduroğlu'nun yoğun bakımda "Bir gün, bir gündür bana kemo verin" yazılı mesajına dayanıyor. 

Ekim 2016’dan bu yana, “Bir Gün, Bir Gündür” başlığı altında her gün, o günü özetleyen bir fotoğraf ve o fotoğrafın anlamını paylaşan de Munnink, babasının vefatının ardından anneannesini de kanser nedeniyle kaybediyor. Acısını, “o bir günü” yaşatma çabasına dönüştüren de Munnink, yıllardır merak duyduğu fotoğraf sanatına yöneliyor. Fotoğraf paylaşımlarını şimdi kanser tedavisi gören çocuklar için desteğe dönüştürmek isteyen de Munnink bu kampanyaya katkıda bulunmak isteyen herkesi 24 Aralık Perşembe günü saat 11.15’de kişisel Instagram hesabı üzerinden gerçekleşecek canlı yayına davet ediyor. 

Kampanya Bağış Sayfası: https://fonzip.com/kacuv/bir-gun-bir-gundur

Aslı de Munnink Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/aslidemunnink

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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