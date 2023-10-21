Aşk da Pahalandı! Sevgililere Kötü Haber: Gül Fiyatları Uçtu!

Son yıllarda ekonomide yaşanan olumsuzluklar, çoğu sektörü etkilediği gibi, gül sektörüne de yansıdı. Bu durum, sevgililerin en önemli jestlerinden biri olan gül alımını zorlaştırıyor. Özellikle yaklaşan özel günlerde, sevgilisine sürpriz yapmayı planlayanların bu değişimden haberdar olması gerekiyor.

Sevgililer İçin Gül Krizi

Aşkın en güzel temsilcisi olan güller, ekonomik dalgalanmalardan nasibini aldı. Sevdiklerimize jest yapma adına aldığımız güllerin fiyatları, ekonomik zorluklar neticesinde tavan yaptı. Artık sevgilisine gül almayı düşünenler, bütçelerini iyi ayarlamak zorunda.

Yeni Zamlar Kapıda

Gül fiyatlarında yaşanan bu artışı resmiyete döken açıklama, GÜLBİRLİK'ten geldi. Bu kuruluş, gül fiyatlarının güncellendiğini duyurarak, tüketicilere de bilgi vermiş oldu. Daha önce kilogram başına 24 lira 25 kuruş olan gül fiyatı, yüzde 100'lük bir artışla iki katına çıktı. GÜLBİRLİK'in üreticilere yaptığı 20 liralık peşin ödemenin ardından, geriye kalan kısmı ilerleyen günlerde ödeneceği ifade edildi.

Olumsuz Hava Koşulları Gülcülerin Moralini Bozdu

Ekonomik zorlukların yanı sıra, hava şartlarının da gül üretimini olumsuz etkilediğine dikkat çeken GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik, 2023 yılında gerçekleşen gül alım kampanyasında yaşananlardan bahsetti. Kampanya süresince hava şartlarının beklenenden daha olumsuz seyretmesi, rekoltenin 10 bin ton seviyelerinde gerçekleşmesine neden oldu.

Özetle, ekonomik dalgalanmalar ve olumsuz hava koşulları, sevgilileri ve gülcüleri zor bir döneme soktu. Sevgililer için gül almanın eskisi kadar kolay olmadığı bu günlerde, aşkınızı farklı yollarla ifade etmenin yollarını aramakta fayda var.