ASELSAN'ın eski ve mevcut çalışanları Cumhuriyet Yürüyüşü'nde buluştu

ASELSAN'ın eski ve mevcut çalışanları, Cumhuriyet'in 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte yürüdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Eymir Gölü çevresinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Genel Müdür Ahmet Akyol'un yanı sıra yöneticiler, çalışanlar, şirketten emekli olanlar ile ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ve Ankara Fen Lisesi öğrencileri, ASİL spor ve sanat toplulukları katıldı.

Öğrencilerin Türk bayrakları taşıdığı yürüyüşü tamamlayanlar, 100'üncü yıl için özel tasarlanan madalyayı almaya hak kazandı.

"Yeni dönemde alanında daha iyisini ve ilkleri yapmak için çalışacağız"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin, 100 yıllık Cumhuriyet'in yarım asrına damga vurduğunu bildirdi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andığını belirten Akyol, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında, ASELSAN ailesi, ülkemizi adım adım geleceğe taşımaya devam ediyor. Bağımsızlık mücadelesine girerken paramızla almak istediğimiz silahlar bize verilmedi. Kanımızla canımızla kazandığımız Cumhuriyet bize atalarımızdan miras kaldı." ifadesini kullandı.

Akyol, haksız ambargoların ileri ve milli teknolojilerle aşıldığına dikkati çekerek, "Bütün ambargoları geliştirdiğimiz milli sistemlerle boşa çıkardık. Şimdi, ikinci yüzyıla giriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir vizyonun başlangıcını bu yürüyüşle başlatıyoruz. 500'ü aşkın ürünümüzle güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Yeni dönemde alanında daha iyisini ve ilkleri yapmak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.