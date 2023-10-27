ASELSAN'da KPSS'siz Çalışma Fırsatı! İşte Açık Pozisyonlar ve Başvuru Detayları!
Türkiye'nin dev savunma sanayi kuruluşlarından ASELSAN, KPSS sınav şartı olmadan personel alımlarını duyurdu. 19 değişik pozisyonda gerçekleştirilecek olan bu alımlar için başvuru süreci ve detayları hakkında bilgiler verildi. İşte bu süreç hakkında bilmek istedikleriniz:
ASELSAN’dan KPSS’siz İstihdam Fırsatı
İş arayanlar için ASELSAN'ın resmi kariyer sayfası üzerinden yapılan duyuru büyük bir fırsatı ifade ediyor. KPSS şartı olmadan gerçekleştirilecek personel alımının detayları belirtildi.
ASELSAN Hangi Pozisyonlarda Alım Yapıyor?
19 farklı kadro için istihdam sürecini başlatan ASELSAN, bu kadrolar için online başvuru sürecini de başlattı. Kurum, geniş bir alanda faaliyet gösteren bir şirket olarak haberleşme, bilgi teknolojileri, elektronik harp, radar sistemleri ve daha birçok alanda hizmet veriyor. Alımların hangi pozisyonlar için yapıldığına dair bilgilere resmi kariyer sayfasından ulaşabilirsiniz.
Nasıl Başvurulur?
ASELSAN personel alımları için başvuruda bulunacak adayların aselsan.com/tr/kariyer/acik-pozisyonlar web adresi üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru yaparken gerekli bilgilerin tam ve doğru bir şekilde doldurulması önemlidir. Daha önce bu platformda bir hesabınız yoksa yeni hesap oluşturarak başvuruda bulunabilirsiniz.
ASELSAN’ın Açık Pozisyonları
ASELSAN'ın personel alımı yapacağı kadrolar şunlardır:
- BT Kurumsal Yönetim ve İş Zekası Müdürü
- Makine Bakım ve Onarım Mühendisi
- Web Uygulama Geliştirici
- Gömülü Sistem Tasarım Mühendisi
- Komuta Kontrol Sistemi Tasarım Mühendisi
- Analog ve Sayısal Devre Tasarım Mühendisi
- İdari Destek Uzmanı
- Yazılım Uygulamaları Mühendisi
- Elektrik ve Güç Sistemleri Mühendisi
- Navigasyon Sistemleri Tasarım Mühendisi
- Kompozit Malzeme Geliştirme Mühendisi
- İş Stratejileri Geliştirme Mühendisi
- Yazılım Yapılandırma Mühendisi
- Global Navigasyon Sistem Mühendisi
- Genel Yazılım Mühendisi
- Elektronik Bileşen ve Güvenilirlik Mühendisi
- Savunma Teknolojileri Kıdemli Sistem Mühendisi
- Ürün Yaşam Döngüsü Analizi Mühendisi
- Zırhlı Araçlar ve Tanklar Sistem Mühendisi
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