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Arap Erkeklerin Hayali Kıvanç Tatlıtuğ Burak Özçivit Gibi Gülebilmek! Peki Gülme Estetiği Mümkün mü?

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Arap Erkeklerin Hayali Kıvanç Tatlıtuğ Burak Özçivit Gibi Gülebilmek! Peki Gülme Estetiği Mümkün mü?
Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkede Türk dizileri büyük bir popülerlik kazandı. Bu popülerlik, sağlık turizmine olan ilgiyi de artırdı. Türk dizilerinin yanı sıra popüler Türk aktörleri de yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkede Türk dizileri büyük bir popülerlik kazandı. Bu popülerlik, sağlık turizmine olan ilgiyi de artırdı. Türk dizilerinin yanı sıra popüler Türk aktörleri de yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

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Özellikle Ortadoğu'daki izleyiciler, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü Türk aktörlerinin gülüşlerini takdir ediyorlar ve bu nedenle Türkiye'deki diş hekimlerini ziyaret ediyorlar. Diş Hekimi Doktor Rahman Yenituran'a göre, Türk dizileri sayesinde diş estetiği alanında da bir hareketlilik başladı.

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Ünlülerin Gülüşüne Olan Talep

Doktor Yenituran, Ortadoğu ülkelerinden gelen hastaların genellikle ünlülerin estetik gülüşlerini istediklerini belirtiyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gibi ünlülerin gülüşlerine sahip olma arzusu, birçok hastayı Türkiye'ye çekiyor.

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Estetik Diş Tasarımının Popülerliği

Ünlülerin estetik gülüşleri, estetik diş tasarımı konusunda bir trend yarattı. Yenituran, yurt dışından gelen hastaların, ünlülerin gülüşlerine benzemek için gülüş tasarımı yaptırmaya büyük ilgi gösterdiğini söylüyor.

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Bu tür işlemler zaman alsa da, birçok yabancı hasta bu süreci beklemeye hazır. Özellikle Dubai ve Katar gibi ülkelerden gelen hastalar, ünlüler gibi gülüşlere sahip olabilmek için İstanbul'da konaklama bile planlıyorlar.

Kaynak:Haber Kaynağı

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