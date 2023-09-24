Araban mı Var Derdin Var! Şimdi de Site Otoparkları Ücretli Oldu

Otomotiv endüstrisi, ekonomik darboğazın en fazla etkilediği sektörler arasında. Fahiş fiyat artışları ve taşıt vergilerine getirilen ek yüklemelerle birlikte, şimdi de otopark ücretlerine zam geliyor. Birden fazla aracı olanlar, yeni düzenlemelerle daha fazla otopark ücreti ödeyecekler.

Konut Siteleri ve Misafir Otopark Ücretleri: Usulsüzlük Var mı?

Konut sitelerinde, birden fazla aracı olan site sakinlerinden misafir otopark ücreti alınmaya başlandı. Eğer bu durum site yönetim planında belirtilmemişse, bu uygulama usulsüz sayılıyor. Çeşitli konut site yönetimleri, sadece bir otopark hakkı olmasına rağmen, birden fazla aracı olan sakinlerden ek ücret talep ediyor.

Otopark Vaziyet Planları ve Yönetim Planları: Tesis Yöneticileri Konfederasyonu'ndan Açıklama

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, otopark vaziyet planının her bağımsız daire için ayrı ayrı belirlendiğini ifade etti. Yani, her dairenin belli bir otopark hakkı var. Yahya Sağır, bağımsız bölümlerin sayısının otopark sayısından fazla olduğu sitelerde ilk gelenin boş yere park ettiğini, geriye kalan araçların ise dışarıda kaldığını söyledi.

Yönetim Kurulu Yetkileri: Ne Zaman Ücret Talep Edilebilir?

Son dönemde, birden fazla aracı olan site sakinlerinden ekstra otopark ücreti talep ediliyor. Yahya Sağır, bu durumda yönetim planının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor. Eğer yönetim planında misafir otoparkı için belirtilmiş bir hüküm yoksa, ekstra ücret talep edilemez. Ancak, yönetim planında yönetim kuruluna bu yetki verilmişse, o zaman ücret talep edilebilir.

Yönetim Planlarına Erişim: Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yahya Sağır, yönetim planının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden de temin edilebileceğini belirtiyor. Ancak bu süreç zaman alıyor ve sadece tapu sahiplerine gösteriliyor. Yönetim planlarına erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle, bir daire almayı düşünen kişilerin de bu planları görmeye hakkı olduğunu belirtiyor.