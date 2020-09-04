Ara Güler Müzesi, iki yeni sergiyle kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Ara Güler Müzesi, "Aynı Rüyanın İçinde" ve "Hayalimdeki İstanbul Ya Bir Vapurdur Ya Bir Kuş" sergilerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ara Güler'in sanatçı kimliğini ve yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan müze, iki yeni sergiyle kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

"Aynı Rüyanın İçinde" sergisi, şair ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın metinleriyle duayen foto muhabiri Ara Güler'in fotoğraflarını bir araya getiriyor.

Dergah yayınlarıyla birlikte hazırlanan "Aynı Rüyanın İçinde" kitabı da sergiyle eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatseverler yeni sergi ve kitapla birlikte gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği bir İstanbul hikayesine şahitlik ediyor.

Müzede ayrıca bir biyografi duvarı, Ara Güler'in karanlık odasının orijinal objeleriyle canlandırılması ve kontakt baskılarından örnekler de görülebiliyor.

Diğer bir galeride ise "Hayalimdeki İstanbul Ya Bir Vapurdur Ya Bir Kuş" adlı sergi yer alıyor.

Sergi, 1995 yılında yayımlanan "Yitirilmiş Renkler" kitabında yer alan fotoğrafların Ara Güler tarafından kitap hazırlığı sırasında yapılmış çizimlerinden oluşan kitap maketini merkeze alıyor.

Ayrıca kitap içindeki notlar ve yazışmalarla kitapta yer alan renkli İstanbul fotoğraflarından bir seçki de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sergiler 28 Şubat 2021'e kadar ziyaret edilebilecek.

