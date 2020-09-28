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Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kargıcak Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda, Ö.K'nin (29) kullandığı 06 BYT 295 plakalı otomobil, önce yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu 9 yaşındaki İslam Öziyev'e ardından akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı.

Kazada yaralanan Öziyev, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ö.K. gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpan otomobilin, benzin istasyonuna girdiği görülüyor.

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AlanyaKazaOtomobilÖlÜmTrafik
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