Antalya'da bir kadının kuvvetli rüzgarda sığındığı durağın devrilmesiyle ölümüne soruşturma

ANTALYA (AA) - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı sırasında bir kadının sığındığı durağın üzerine devrilmesi sonucu ölümüne ilişkin Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 yaşındaki Gülseren Çiçek'in ilçede aniden bastıran kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı sırasında otobüs beklediği durağın demir profillerinin altında kalarak ölmesi olayına ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatı doğrultusunda kolluk görevlilerince inceleme ve gerekli yapıldığı, gelecek günlerde ise olaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlanacağı öğrenildi.

Soruşturmanın seyrine göre olaya ilişkin kamu davası açılabileceği kaydedildi.

Bu arada, hayatını kaybeden Çiçek'in yakınlarının şu ana kadar savcılığa ulaşan bir şikayet başvurusunun bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de yaşanan kuvvetli rüzgar ve dolu yağışında hasar gören durakları onardığı görüldü. Tamiri yapılan Gülseren Çiçek'in hayatını kaybettiği durağın ayaklarının zemine beton dökülerek sabitlenmesi dikkati çekti.

Kumluca'da 19 Ekim'de meydana gelen kuvvetli rüzgar ve fırtınada üzerine otobüs beklediği durak devrilen Gülseren Çiçek hayatını kaybetmişti. Tüp bebek tedavisi için evden çıktığı belirtilen Çiçek'in eşi Mehmet Çiçek ise "Belediyenin ihmali var. Bir ton olan otobüs durağını 3 tane parke taşına vidalamışlar" diyerek sorumlular hakkında şikayetçi olacağını bildirmişti.















