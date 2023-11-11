Antalya'da ‘Ataya Saygı Uçuşu’ gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığımızca gerçekleştirilen Antalya Kültür Yolu Festivali ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, 10 Kasım Cuma günü (bugün) 14.00’te Konyaaltı Sahilinde Ataya Saygı Uçuşu ve Kalp figürü çizimi yapacak. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız bugünlerde ayrıca Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Aquarium’da ‘Cumhuriyete Borçluyuz’ sergisi de görülebiliyor. Sergi festival boyunca ziyaret edilebilir.

MERT ONARAN HIDIRLIK KULESİNİ TABLOYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Antalya Kültür Yolu Festivali’nin en dikkat çeken noktalarından biri de Hıdırlık Kulesi. Mert Onaran’ın digital sergisinin yer aldığı Hıdırlık Kulesi 18.00-00.00 saatleri arasında festival sonuna kadar görülebilir. Öncü bir yeni medya sanat şirketinin kurucusu Mert Onaran, 2006 yılından beri gelişen teknolojileri kullanarak özgün sanat deneyimleri yaratmak için yola çıkmış ödüllü bir tasarımcı. Vizyonu; seyircisini şiirsel, gerçeküstü, renkli ve güçlü bir dijital ortamın parçası olmaya davet ederek, uçsuz bucaksız bir hayal gücünden doğan sıra dışı deneyimler kazandırmak olan Onaran, disiplinler arası düşüncenin ürünü çalışmalar yaparak doğa ve teknolojinin harmanlandığı işler ortaya koyuyor. Mert Onaran’ın Antalya Hıdırlık Kulesi’nde yaptığı digital enstalasyon çalışmasında ışık, ses ve görüntü kompozisyonları ile senkronize edilen LED ekran şovları, 3D projeksiyon mapping teknikleri ve anamorfik 3D illüzyon teknikleriyle aktarılıyor.

İNTERAKTİF RESTORASYON ATÖLYESİ

Antalya Kültür Yolu Festivali’nde ‘İnteraktif Restorasyon Atölyesi’ Traian Heykeli konu başlığıyla gerçekleşiyor.

12 Kasım tarihine kadar 10.00-17.00 saatleri arasında deneyimlenebilecek atölye çalışması, Antalya Arkeoloji Müzesi Perge Tiyatro Salonu’nda yer alıyor.

ÇOCUKLAR FESTİVALE DOYACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl 12 farklı şehirde kurulan çocuk etkinlik alanlarında oyunlarla eğlenirken aynı zamanda kültür ve sanat faliyetleriyle tanışma imkanı buldu. Minikler önceki gün Antalya Aquarium’da ‘Okyanus’un Sesi’ etkinliğine katıldı. Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi’nde ise çocuklar için ‘Bilimsel Deneyler Atölyesi’ yer aldı.

Dokumapark Çocuk Etkinlik Alanı’nda ise Eşsiz Mavi: Çocuklar için Felsefe Atölyesi, Gezici Kütüphane Çocuk Şenliği açık alan oyunları, panayır çadırları, pist alanı aktivite oyunları, şişme kaydıraklar, korsan zıpzıp ve ‘Şirinler’ sahne gösterisi yer aldı. Konyaaltı Beach Park alanında ise ‘Maysa Bulut’ çocuk gösterisi gerçekleşti. Festivalin ara tatil döneminin başlangıcına denk gelmesi ve yoğun talep üzerine Dokuma Park ve Konyaaltı Beach’te kurulan çocuk etkinlik alanları, ara tatili de kapsayacak şekilde 19 Kasım tarihine kadar uzatıldı.