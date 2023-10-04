Antalya Büyükşehir Belediyesi'den Yardım Almanın Yolları: Kimler Faydalanabilir? Nasıl Başvurulur?

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk çerçevesinde, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşları için farklı yardımlar sunmaktadır. Bu yardımlardan biri de sosyal kart adı verilen yardım kartıdır. Bu kart, ihtiyaç sahiplerine belirli zaman aralıklarında ekonomik destek sağlamaktadır. Alışveriş mağazalarında, özellikle BİM, Migros, A101, Carrefoursa ve ŞOK gibi yerlerde geçerli olan bu kartla vatandaşlar temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilirler. Ancak, karttaki bakiye sadece alışverişte kullanılabilir, ATM'lerden nakit çekimi yapılamaz.

Kimler Antalya Sosyal Kartına Sahip Olabilir?

Bu yardım kartı, Antalya'da yaşayan, belirli ekonomik kriterleri karşılayan kişilere verilir. Başvuru yapabilecek kişiler arasında işsizler, engelli bireyler, yaşlılar ve diğer dar gelirli vatandaşlar bulunmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılayamayan yerel halka ve Türk vatandaşlığına geçmiş mültecilere sunulmaktadır. Ancak, değerli mülkiyetlere (ev, arsa, otomobil vb.) sahip olanlar bu yardımdan faydalanamaz.

Antalya Sosyal Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yoksul Antalyalı vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'ne başvurarak sosyal kart talebinde bulunabilirler. Başvuruyu gerçekleştirmek için öncelikle sosyal yardım formu doldurulmalıdır. Ayrıca, e-devlet platformu üzerinden de başvuru süreci başlatılabilir. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında uygun görülen adaylar, gerekli belgelerle birlikte belirlenen tarihte şubeye davet edilir. Başvuru için gerekli evraklar hakkında ALO153 Beyaz Masa hattından bilgi alınabilir.

Yarışacak filmler belirlendi

Sosyal Kart Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal kart alabilmek için şu belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir:

Başvuru yapan kişiye ait nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Aile bireylerine ait nüfus cüzdanı fotokopileri

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Son 6 ayda çekilen vesikalık fotoğraf (2 adet)

İkametgah belgesi

Ev kira sözleşmesi

Aile bireylerinin mal varlığına dair belgeler

Gelir ve gelirsizlik belgeleri

Muhtarlık fakirlik belgesi

Özel durumlar için ek belgelere ihtiyaç duyulabilir. Örneğin, engelli bireyler için engelli belgesi, kronik hastalar için sağlık raporu veya eşi vefat edenler için ölüm belgesi gerekebilir.