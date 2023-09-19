Ankara Sanayi Sitesindeki Dehşet: Yangın Faciası 2 İnsanımızı Kaybettik

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Tahsin Kahraman Caddesi üzerinde bulunan Gersan Sanayi Sitesi, bir iş yerinde öğle saatlerinde meydana gelen ve 2 insanımızın hayatını kaybettiği korkunç bir yangın faciasına sahne oldu. Bu dehşet verici olay, sadece bir yangın olayı değil, aynı zamanda yaşam kaybıyla sonuçlanan bir trajedi olarak tüm toplumu derinden etkiledi.

Yangın Hızla Yayıldı

Yangın, iş yerinin içinde başladı ve son derece hızlı bir şekilde alevler çevredeki diğer iş yerlerine de sıçradı. Yangının sebebi hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmasa da, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının büyümesini önlemek ve can kaybını en aza indirmek için kahramanca mücadele etti.

Dramatik Anlar

Yangın haberinin hemen ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve sağlık ekipleri de hızla olay yerine ulaştı. Ancak ne yazık ki, yapılan incelemeler sonucu, fabrikanın muhasebe müdürü olarak görev yapan Müge Çetin ile Irak uyruklu işçi Safire Acem'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

İtfaiye ve Sağlık Ekiplerinin Kahramanlığı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve alevleri söndürmek için büyük bir çaba harcadılar. Dumandan etkilenen ve yaralanan kişilere ise sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması, yaklaşık 2,5 saat süren yoğun bir çabanın sonucuydu.